她彎腰「啪」一聲劇痛竟是骨髓瘤　四合一療法助擺脫輪椅

▲女子彎腰後產生劇痛，竟是多發性骨髓瘤引起。示意圖非當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／綜合報導

一名中年女性日前彎腰攙扶長輩，突然聽到背後「啪」一聲，隨後背、腰劇痛，連手臂都僵硬到無法抬起，而且疼痛日益加劇，不僅起床困難，還痛到嘔吐，就醫後才發現不是筋骨問題，而是「多發性骨髓瘤」，後接受最新「四合一」標靶治療，3個月便擺脫輪椅。

收治病例的台中榮總血液腫瘤科主任滕傑林表示，多發性骨髓瘤發生在骨髓內，會使骨頭變脆、免疫力下降，還可能造成腎功能衰退、貧血與骨折，全台每年約新增800名病人，平均年齡約60至65歲，多數是在骨折或健康檢查時意外發現。

針對此個案，滕傑林說，相較於傳統療法，近年多採取「漸進式免疫調節治療策略」，不再一開始便給予高劑量藥物，而是從低劑量逐步調整至標準劑量，使病人身體有時間適應，減少手腳麻木、便祕、疲倦等副作用。

滕傑林指出，這種漸進式治療的效果與傳統療法相當，但患者的耐受性明顯提升，約7成能達到顯著治療反應，6成以上可順利完成自體幹細胞移植，且如今療法已從「三合一」進化為「四合一」標靶治療，在原有藥物加上單株抗體，更能精準攻擊腫瘤細胞、啟動免疫系統，更重要是今年9月起健保已有條件給付，受惠病人可望明顯增加。

這名患者回憶，接受台中榮總團隊治療前，感受到的疼痛非常劇烈，還自我解嘲說「沒去過地獄，不能講像去地獄一樣痛，但真的有夠痛」，所幸治療後能脫離痛苦，行動力也逐漸恢復，醫師曾告訴她「3個月內一定能站起來」，結果還不到3個月便能離開輪椅。

滕傑林表示，創新療法與個人化的治療策略，目標不只是延長生命，也希望未來可協助更多病人恢復行動，真正重拾生活品質。