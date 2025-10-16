紙菸、新興菸品都傷身　國健署示警短時間就釀3大危害

▲國健署提醒，尼古丁具有強烈成癮性。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

菸害不可忽視！國健署指出，尼古丁具有強烈成癮性，且會刺激交感神經，讓心跳與血壓上升，使心臟與血管更吃力，在呼吸、心血管與運動表現等功能指標上，短時間內就能看得出健康差異，包括「呼吸功能下滑、耐力與爆發力變差、恢復變慢」。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，紙菸中的一氧化碳（CO）會和血紅素結合，讓血液能帶的氧變少，短時間就會造成肺功能指標下降，更容易喘，體力提早見底，衝刺力道變弱，例如跑步、騎車或球類運動更容易累，運動後心跳恢復較慢，同樣的運動會覺得更吃力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只紙菸菸品，電子煙與其他含尼古丁產品也有類似影響，即便短時間的二手菸暴露也可能引發上述變化（如咳嗽、緊悶、運動表現下降等）。但羅素英提到，只要維持無菸環境或停止尼古丁使用，幾天到幾週內，血中一氧化碳和循環指標可望改善，肺功能與日常活動表現回升，覺得較不容易疲憊，也比較不會喘。

國健署呼籲，電子煙含有尼古丁，且含有許多化學添加物，不僅影響青少年大腦發育，也有致癌風險，任何型式的菸品皆有害健康，呼籲家長和孩子一起把「不嘗試、不購買、不推薦」，從家庭到職場、學校、運動場地，每個場域都不吸菸。

另外國健署目前提供多元戒菸服務，全台約2,700家合約醫事機構（醫院、診所、衛生所及藥局），提供專業的戒菸服務，民眾也可撥打免費戒菸諮詢專線「0800-636363」，或利用line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），透過電話及網路的便利性與隱密性，由專業諮詢人員協助民眾量身打造個人戒菸計畫。