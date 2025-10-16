假日急症中心11/2上路　選定「六都14地點」收治5類患者

▲健保署推動「假日急症中心（UCC）」專門處理輕症病人，緩解急診壅塞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為緩解急診壅塞，衛福部仿照日本開設「假日急症中心（UCC）」專門處理輕症病人，健保署今（16）日表示，UCC確定11月2日試行上路，目前六都已經有14個地點申請，規劃只有週日與國定假日開診，看診時間從上午8點到凌晨12點。根據就醫指引，包含發燒、簡單傷口等5類情況的患者，可以先到UCC就醫處置，不用到大醫院耗時等待，部分負擔花費最多可省下600元。

衛福部統計，急診有約20%屬於檢傷分類4、5級的輕症病人在等待處置，一樣會造成急診人力耗用以及空間擁擠，特別在假日時更明顯，衛福部長石崇良拋出「假日急症中心」就是希望來分流收治這類病患，讓急診人力真正可以用在急重病患。

健保署醫務管理組組長劉林義受訪說明最新進度，UCC將於11月2日開始上路試辦，目前全台六都初步申請共14個地點，分別為台北市3處、新北市3處、桃園市4處、台中市2處、台南市1處、高雄市1處，其中多處是無急診室的地區醫院，還有部分聯合診所，後續將由衛生局與分區業務組實地勘查，確認民眾就醫動線與設備，經核定後公布。

劉林義指出，UCC目前規劃只在週日與國定假日開診，時間是上午8點至晚間12點止，UCC部分負擔費用只收新台幣150元，相較於醫學中心的急診部分負擔750元、區域醫院400元，民眾最多可省下600元；至於掛號費，將由各地衛生局協調統一，比照基層診所。

醫師公會與急診醫學會合作研擬初步民眾就醫指引，劉林義說明，包含發燒（如感冒、流感篩檢）、呼吸道症狀（如咳嗽、喉嚨痛）、輕度腸胃道症狀、簡單傷口、小兒上述症狀處置，假日遇到這些情況就適合到UCC就醫，後續會製作簡單圖文方便民眾瞭解，相關資訊後續也會放到健保署官網。

▲衛福部長石崇良，資料照。（圖／記者李毓康攝）

根據健保署規劃，醫護人員人力費用部分，醫師白班1.5萬元、夜班2萬元，藥師、護理師、放射師等調整為白班4000元、夜班6000元，值班若遇到4天以上連假，人力費用為原本的2倍，醫療費用申報可加碼3成。

由於UCC薪水誘人，也讓外界好奇，如果遇到春節連假是否會連上9天賺36萬元；還有部分醫護在社群討論離職轉至UCC擔任專任醫護。

石崇良今早透露，目前得到醫事人員反應相當踴躍，其中台北市3處據點「假日班表都填滿了」，但目前看來都不是壅塞醫院的醫護出來上班，人力不會有虹吸現象。

劉林義先前曾說明，UCC將以基層醫師輪值為主，不會由醫院急診醫師支援，以免分散急診量能，基層醫師須先完成UCC教育訓練，輪班原則比照急診制度，每班以8小時為上限，不可同日兼輪日夜班，不會有連上9天情況。劉林義今日也補充，UCC會先試行至今年底，實際服務時間包含9個週日和1個國定假日，等於2個月下來僅10個工作日。