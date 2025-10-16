假日急症中心「台北3處班表已填滿」　石崇良強調無壅塞醫院醫護

▲衛福部長石崇良出席立法院社福衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為緩解急診壅塞，衛福部研擬仿照日本開設「假日急症中心（Urgent Care Center,UCC）」專門處理輕症病人，預計11月起在六都試辦。衛福部長石崇良今（16）日進一步透露最新進度，目前得到醫事人員反應相當踴躍，其中台北市3處據點「假日班表都填滿了」。

石崇良日前說明，民眾在假日可能會遇到一些發燒、拉肚子、小外傷等，雖然不是重症，但仍很急需診斷、急需處理；統計急診有約20%屬於檢傷分類4、5級的輕症病人在等待處置，一樣會造成急診人力耗用以及空間擁擠，特別在假日時更明顯，「假日急症中心」就是希望來分流收治這類病患，讓急診人力真正可以用在急重病患。

但傳出醫護於社群網路上討論，若只要處理輕度急症，於UCC上班，比現在正職的日薪還高，不如離職轉至UCC擔任專任醫護，也讓外界憂心是否會因此導致原本急診壅塞醫院的人力更吃緊。

石崇良今日赴立法院社會福利及衛生環境委員會會前受訪表示，UCC是希望鼓勵社區基層醫師、醫事人員來任職，目前得到反應也相當踴躍，初步瞭解北市3個設點假日班表都已經填滿。

石崇良強調，目前看來都不是壅塞醫院的醫護出來上班，不會有虹吸現象，且費用上，考量大家是犧牲假日跟家人相處時間，為了民眾需要，值班費用也會給較高津貼。

根據健保署規劃，醫護人員人力費用部分，醫師白班1.5萬元、夜班2萬元，藥師、護理師、放射師等調整為白班4000元、夜班6000元，值班若遇到4天以上連假，人力費用為原本的2倍，醫療費用申報可加碼3成。

健保署日前也提到，已經共識UCC人力以基層醫師輪值為主，不會由醫院急診醫師支援，以免分散急診量能，基層醫師須先完成UCC教育訓練，輪班原則比照急診制度，每班以8小時為上限，不可同日兼輪日夜班，也不會出現連上9天的情況。