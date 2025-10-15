「餓骨症候群」讓她劇痛難行走　靠AI揪嚴重骨鬆、多處微小骨折

▲三總首創 AI 智動化血液透析系統，引領腎臟醫療新紀元記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

67歲呂女士因為腎臟外傷導致慢性腎衰竭，20年長期透析併發嚴重副甲狀腺功能亢進，前年接受副甲狀腺切除手術，卻出現「持續性餓骨症候群」。全身骨頭劇烈疼痛，甚至不能站、不能走，用止痛藥也沒效果，嚴重影響日常生活，後續透過三總腎臟內科團隊研發「AI智動化血液透析系統」快速判讀骨質病變嚴重度，確認是嚴重骨質疏鬆。

根據健保署統計，台灣目前洗腎人口超過9萬人，數據仍居高不下；三軍總醫院今日舉辦記者會，腎臟內科主任宋志建領導團隊發表全台首創的「AI智動化血液透析系統」，提升照護效率同時改善病人體驗與安全。

呂女士就是透過AI系統預測骨質疏鬆，得以接受精準治療。收治個案的腎功能室主任許舜能分享，那時呂女士已經完成手術，相關數值顯示都恢復良好，但術後卻發生持續性餓骨症候群之低血鈣與低血磷症，全身骨頭痠痛、咳嗽時更痛；使用止痛藥也還是會痛。

三總團隊運用數位醫療中心AI-CXR骨密度預測系統分析胸部X光，發現病患骨密度僅 T-score-3.4，屬於嚴重骨質疏鬆，進一步骨骼核子醫學影像掃描顯示肋骨多處「肉眼看不見的微小骨折」與髖部恥骨骨折。

後續再透過「AI智動化血液透析系統」、AI輔助診斷與個人化治療規劃，團隊選用最新雙重作用骨鬆藥物，結合含磷鈣片與維生素D補充，三個月後病人骨密度由-4.2提升至 -2.5，骨頭疼痛完全消失，不再需要止痛藥，現在也已經恢復行走，生活品質大為提升。

▲三總腎功能室主任許舜能分享 AI 智動化血液透析系統。（圖／記者洪巧藍攝）

「透析患者一旦發生髖骨骨折，十年死亡率幾乎高達100%」許舜能指出，慢性腎臟病人骨折風險是一般人至少2.58倍以上。分析原因，腎臟功能受損會影響人體製造維他命D，進而導致鈣質不足，血鈣偏低，身體為維持血鈣平衡，副甲狀腺就會從骨骼中提取鈣質讓骨密度降低、引起骨質疏鬆。

許舜能表示，AI智動化血液透析系統結合醫院HIS、AI決策輔助系統、非接觸式生理監測等平台，讓透析資訊無縫串聯、即時共享；並且可從APP數據追蹤，以病人生命徵象跟檢驗數據為基礎，整合開發AI智能警示高風險病人系統，即時預測血鉀異常、貧血或骨質疏鬆等高風險事件，提前預防併發症。

許舜能補充，醫護可透過行動裝置進行查房、簽章與醫囑執行，大幅提升工作效率與病人安全；患者與家屬也可以使用系統架構下的手機APP隨時查看全年透析趨勢、接受個人化衛教與遠距監護，落實「自我健康管理」。