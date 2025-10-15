ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

「餓骨症候群」讓她劇痛難行走　靠AI揪嚴重骨鬆、多處微小骨折

▲▼三總首創 AI 智動化血液透析系統，引領腎臟醫療新紀元。（圖／記者洪巧藍攝）

▲三總首創 AI 智動化血液透析系統，引領腎臟醫療新紀元記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

67歲呂女士因為腎臟外傷導致慢性腎衰竭，20年長期透析併發嚴重副甲狀腺功能亢進，前年接受副甲狀腺切除手術，卻出現「持續性餓骨症候群」。全身骨頭劇烈疼痛，甚至不能站、不能走，用止痛藥也沒效果，嚴重影響日常生活，後續透過三總腎臟內科團隊研發「AI智動化血液透析系統」快速判讀骨質病變嚴重度，確認是嚴重骨質疏鬆。

根據健保署統計，台灣目前洗腎人口超過9萬人，數據仍居高不下；三軍總醫院今日舉辦記者會，腎臟內科主任宋志建領導團隊發表全台首創的「AI智動化血液透析系統」，提升照護效率同時改善病人體驗與安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂女士就是透過AI系統預測骨質疏鬆，得以接受精準治療。收治個案的腎功能室主任許舜能分享，那時呂女士已經完成手術，相關數值顯示都恢復良好，但術後卻發生持續性餓骨症候群之低血鈣與低血磷症，全身骨頭痠痛、咳嗽時更痛；使用止痛藥也還是會痛。

三總團隊運用數位醫療中心AI-CXR骨密度預測系統分析胸部X光，發現病患骨密度僅 T-score-3.4，屬於嚴重骨質疏鬆，進一步骨骼核子醫學影像掃描顯示肋骨多處「肉眼看不見的微小骨折」與髖部恥骨骨折。

後續再透過「AI智動化血液透析系統」、AI輔助診斷與個人化治療規劃，團隊選用最新雙重作用骨鬆藥物，結合含磷鈣片與維生素D補充，三個月後病人骨密度由-4.2提升至 -2.5，骨頭疼痛完全消失，不再需要止痛藥，現在也已經恢復行走，生活品質大為提升。

▲▼三總首創 AI 智動化血液透析系統，引領腎臟醫療新紀元。（圖／記者洪巧藍攝）

▲三總腎功能室主任許舜能分享 AI 智動化血液透析系統。（圖／記者洪巧藍攝）

「透析患者一旦發生髖骨骨折，十年死亡率幾乎高達100%」許舜能指出，慢性腎臟病人骨折風險是一般人至少2.58倍以上。分析原因，腎臟功能受損會影響人體製造維他命D，進而導致鈣質不足，血鈣偏低，身體為維持血鈣平衡，副甲狀腺就會從骨骼中提取鈣質讓骨密度降低、引起骨質疏鬆。

許舜能表示，AI智動化血液透析系統結合醫院HIS、AI決策輔助系統、非接觸式生理監測等平台，讓透析資訊無縫串聯、即時共享；並且可從APP數據追蹤，以病人生命徵象跟檢驗數據為基礎，整合開發AI智能警示高風險病人系統，即時預測血鉀異常、貧血或骨質疏鬆等高風險事件，提前預防併發症。

許舜能補充，醫護可透過行動裝置進行查房、簽章與醫囑執行，大幅提升工作效率與病人安全；患者與家屬也可以使用系統架構下的手機APP隨時查看全年透析趨勢、接受個人化衛教與遠距監護，落實「自我健康管理」。

徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD

關鍵字： 透析 AI技術 骨質疏鬆 健康管理 智慧醫療

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院

推動器捐30年　李明哲曝「最大阻力」：醫師要幫助完成最後決定

中國附醫攜手基金會捐20萬美金助世展會　張艾嘉見證守護尼泊爾女孩夢想

別再轉傳北車性侵案影片　衛福部已接獲申訴：最重可判5年

超商APP涉違法廣告加熱菸　衛生局已發函調查「最重罰2500萬」

「餓骨症候群」讓她劇痛難行走　靠AI揪嚴重骨鬆、多處微小骨折

凍卵最高補助7萬　醫提醒「3類女性」越早做越好

咖啡喝對方法更健康！　研究曝：每天1.5至3.5杯「有助長壽」

他靠改變「1飲食習慣」讓肌膚回春！醫實測僅1年：手上黑斑全消失

翻轉布丁糖分爆表！熱量只多13大卡　醫驚：碳水量＝1/2碗白飯

讀者迴響

回到最上面