花蓮善款破11.5億！　撥款第二階段將「提高弱勢補助」

▲花蓮災後持續恢復中。（圖／振災基金會提供）

記者趙于婷／台北報導

9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生迄今已20日，迄今募得款項超過11.5億元。賑災基金會今表示，家園慰助金已陸續發放，開始進入第二階段，預計將對弱勢家庭提高補助，會與衛福部相關單位討論後儘速提出。

專案募款在第一階段提供緊急慰助及家園支持，後續慰助和綜合性諮詢服務將由行政院東部聯合服務中心接手辦理，其餘業務也都回歸原主管機關窗口，衛福部也會陸續執行撥款程序，而在法定賑助部分，花蓮縣政府社政單位刻正統計中，提出申請後，會迅行撥款。

而在短期安置方面，將補助馬太鞍溪堰塞湖溢流災害設立臨時收容處所已收容災民，含花蓮縣政府開設的臨時收容處所及原民處114年9月26日列冊收容所收容民眾免費住宿14日，以災民人數與短期住宿實際天數核實報支。

基金會表示，慰助金陸續發放後，接下來將進入第二階段，有關災區災民家戶之生活補助（有居住事實者）擬比照「0403震災復原重建方案」提列，研擬提出提居家生活與工作影響的經濟支持，將對弱勢家庭提高補助，這部分會與衛福部相關單位討論後儘速提出，而專案將持續募款至10月24日期滿為止。

