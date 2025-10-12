47項藥品退出台灣！石崇良：統一控貨防搶藥潮

▲根據食藥署統計，已有47項藥品預計退出台灣市場。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據衛福部食藥署統計，截至今年9月底，已有47項藥品預計退出台灣市場。衛福部長石崇良今表示，國內多有其他學名藥可以使用，不過免疫抑制劑cyclosporine因原廠停止產線，預計只會供貨到明年底，針對這部分會啟動專案進口，另《藥事法》修法也授權食藥署在缺藥期間可以統一控貨。

根據統計，截至今年9月底，已經有47項藥品提出要退出台灣，其中25項有同成分、同劑型、同劑量的學名藥可替代，其他21項雖然沒有同成分、同劑型、同劑量，但仍有相同成分、不同劑型的藥品，機轉和適應症都可以銜接使用。

石崇良今上午受訪時表示，退出的47種藥品，在接下來半年會比較不穩定供貨，不過國內都還有其他的學名藥可以用，因為主要都是比較老的藥，但其中有一個藥是免疫用藥cyclosporine，是移植後抗排斥的藥物，因為該藥的原廠停止生產，預計只會供貨到明年底，這部分會啟動專案進口因應。

另外衛福部也送出《藥事法》修法，石崇良說，修法包含三大重點，第一是非必要藥品若要減產或停止供應台灣，藥廠必須通報，以便提早因應，非必要藥品也要比照必要藥品提早在6個月前通報。第二是授權食藥署在缺藥期間可以統一控貨，避免搶藥潮、囤貨潮。

第三則是針對短缺或停止供應的藥品，健保署都會詢問藥廠是否要調整藥價。石崇良說，統計退出的47款藥品，經過詢問後，是都不需要調整藥價，因此停止供貨原因並非藥價問題。

另外，因應美國總統川普的藥品關稅，石崇良表示，對於短期的藥價調整，目前已有特別條例編列的200億元，可用在藥價調整，但針對長期藥品韌性，還是要增加民眾對學名藥的信心和增加供應。