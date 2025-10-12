「口腔3徵兆」癌王風險飆3倍　醫：非常震驚

▲醫師說，嘴巴裡的細菌真的不是只有口臭這麼簡單，這些看不見的微生物，可能就是健康與疾病之間最早的分水嶺。（示意圖／資料照）



胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變。台北榮總遺傳優生學科主任張家銘引述國外研究提醒，結果顯示如果嘴巴裡壞菌越多，「微生物風險分數」越高，胰臟癌風險就上升超過三倍，「這讓我非常震驚，也我提醒我開始更有系統地在門診關注病人的口腔狀況。」

張家銘在臉書表示，有時會聽到病人這樣說，「我早上起床嘴巴都有怪味，舌苔好厚，牙齦還容易出血，這樣正常嗎」；過去大家都以為這些只是口腔的小毛病，最多跟牙周病有關，但一篇2025年發表在《JAMA Oncology》的研究，讓人看完後深感警惕，這些口腔菌相的變化，居然和「胰臟癌」有密切關聯。

張家銘指出，胰臟癌是目前預後最差的癌症之一，5年存活率只有13%，很難早期發現；過去已知吸菸、糖尿病、慢性胰臟炎等會提高風險，但這些因素只解釋了不到3成的病例，那其餘的呢？這篇研究從超過12萬人的口腔樣本出發，找到了一條線索，就是嘴巴裡的細菌與真菌。

張家銘說，牙周病菌與念珠菌，是藏在嘴巴裡的「慢性炸彈」；這項研究追蹤超過800多位病人長達將近9年，發現特定的牙周病細菌，例如牙齦卟啉單胞菌（Porphyromonas gingivalis）、節點棒狀桿菌（Eubacterium nodatum）、微小副單胞菌（Parvimonas micra），與胰臟癌風險上升明顯相關。

張家銘提到，而口腔真菌中的念珠菌屬（Candida），特別是熱帶念珠菌（Candida tropicalis），也被發現與胰臟癌有關；這些菌會讓身體處於長期發炎狀態，進一步影響胰臟的細胞代謝與免疫環境，久而久之可能促進癌細胞的產生與擴散。

張家銘寫道，這些壞菌不但會在牙齦裡作怪，更可能透過血液或淋巴循環，慢慢移動到胰臟，引起局部慢性發炎，這條從口腔到胰臟的「細菌之路」，我們過去幾乎沒人注意。

張家銘表示，這項研究甚至設計出一個「微生物風險分數」（Microbial Risk Score），結果顯示如果嘴巴裡壞菌越多，這個分數越高，胰臟癌風險就上升超過三倍，「這讓我非常震驚，也我提醒我開始更有系統地在門診關注病人的口腔狀況。」

張家銘指出，根據這個研究結果，對他來說，這不只是一個學術上的發現，更是一個能立即應用在生活上的健康警訊；他建議從今天開始，請您多注意以下幾件事：

1、認真對待牙齦出血與口氣變重

有牙周病不只是牙齒會掉而已，它其實是一種慢性發炎反應，尤其是每天刷牙都流血、嘴巴有怪味或舌苔變厚的人，很可能已經是壞菌當道，這不是「年紀大正常」，這是身體在給您警告。

2、三件事最容易讓壞菌變多：糖、菸與熬夜

糖分是壞菌最愛的食物，抽菸會破壞口腔黏膜的防禦力，晚睡則讓唾液量變少，影響自然抗菌力，這三件事合起來，等於幫壞菌鋪好紅地毯。請試著慢慢減少這些習慣，您會發現口腔清爽了，胃腸也舒服了。

3、讓好菌回家吃飯：多吃天然抗菌食物

研究顯示，像綠茶、蔓越莓、優格、泡菜這些含有多酚（polyphenols）或益生菌的食物，可以幫助好菌重建菌相平衡。建議每天補充一點點天然食物，讓口腔與腸道的菌相越來越穩定。

4、每半年洗牙檢查，幫身體掃毒

很多人等牙痛才看牙醫，但那時往往已經是壞菌入侵到深層牙周組織。建議固定半年去牙科清一次牙，不只是為了笑容，更是為了保護胰臟與全身的健康。尤其是有糖尿病、胰臟病家族史的人，更不能忽視口腔的風險。

張家銘說，預防勝於治療，而預防的起點就在嘴巴，這項研究讓我們知道，身體不是突然生病的，它其實早就透過舌頭、牙齦、口氣在發出訊號；當口腔菌相開始失衡，代表身體也可能正在走向一個發炎體質，而這樣的發炎有可能就是胰臟癌的溫床。

張家銘提到，嘴巴裡的細菌真的不是只有口臭這麼簡單，這些看不見的微生物，可能就是健康與疾病之間最早的分水嶺，「而我們要做的，其實也不難，多刷一次牙、多喝一口綠茶、少一杯含糖飲料、多睡一個小時，這些看似微不足道的日常習慣，就是改變體質的起點。」