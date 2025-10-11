換季皮膚乾癢　營養師推薦「6大護膚關鍵營養素」

▲營養師推薦6大護膚飲食。（圖／好食課提供）

記者趙于婷／台北報導

過了二十四節氣中的寒露，代表天氣要逐漸轉涼了，氣候會逐漸變得乾燥，有些人可能在季節轉換之下出現皮膚乾癢問題。對此，營養師也推薦6大護膚營養素，透過吃來改善肌膚問題。

好食課營養師楊婷貽指出，6大護膚營養素包括「維生素A、維生素C、維生素D、維生素E、鋅、Omega-3脂肪酸」，其中維生素A可幫助維持皮膚黏膜健康，調節皮脂分泌，不僅能預防青春痘，也能幫助肌膚保水，常見食材包含豬肝、南瓜、地瓜、胡蘿蔔、菠菜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

維生素C具有抗氧化作用，可減少肌膚氧化傷害，也可促膠原蛋白合成，增進肌膚保水力，常見食材包含芭樂、奇異果、木瓜、苦瓜、甜椒。維生素D可幫助調節體內發炎反應，並促進表皮細胞分化，避免角質過度增生，並可減少肌膚發炎情形，除了透過日曬獲得，常見食材包含雞蛋、鮭魚、強化牛奶、日曬乾香菇、鰻魚。

而維生素E具抗氧化作用可幫助身體清除自由基，助肌膚延緩老化，常見食材包含葵花籽、杏仁、花生、黃豆、青花菜，鋅可修復皮膚損傷，預防乾燥與脫屑問題，富含食物包含牡蠣、南瓜籽、牛肉。

Omega-3脂肪酸則可維持肌膚油脂平衡，維持肌膚穩定，改善肌膚乾癢問題，常見食材包含鯖魚、鮭魚、秋刀魚、亞麻仁油、酪梨。

楊婷貽提醒，除了要適時補充水分外，也建議減少油炸物、甜食及酒精的攝取，因為高油脂與糖份容易增加皮膚發炎情形，酒精則容易使皮膚乾燥，使得外層保護能力降低而易有皺紋老化問題。