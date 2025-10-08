流感提早新冠接力！醫學會示警2類人必打疫苗　可用工具自評風險

▲「左流右新要及早 健康安心免煩惱」秋冬防疫衛教記者會，切勿輕忽流感及新冠疫情的危害。（圖／台灣家庭醫學醫學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年流感提早在9月進入流行，台灣家庭醫學醫學會示警，新冠疫情恐緊跟在後，然而新冠進入加護病房風險為流感的2倍，50歲以上、慢性病患2風險族群千萬不要僥倖，應該依照政府建議儘快完成「左流右新」疫苗接種，保護自己與家人的健康。醫學會也特別開發「成人新冠風險自我評估工具」，民眾只需30秒即可完成自我檢測，了解自己的健康風險。

台灣家庭醫學醫學會於今（8）日舉辦「左流右新要及早 健康安心免煩惱」秋冬防疫衛教記者會，衛福部疾病管制署急性傳染病組組長楊靖慧特別警示，今年流感疫情早在九月就提前報到，且持續攀升；另外新冠疫情更是蠢蠢欲動，恐將接續在十月再度流行。且根據疾管署統計，今年65歲以上流感與新冠重症病例中，每4人就有1人死亡，其中近9成沒有接種過流感或新冠疫苗。

記者會特別邀請「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擔任「左流右新」衛教大使，且為了衛教宣導邀請陳美鳳與家醫科醫師一起大跳「流新」舞。台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國提醒，歌詞中強調的「50（歲）以上要注意，慢性病（患）不要僥倖」正是最需要打疫苗的族群。

台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會、成大醫院家庭醫學部部主任吳至行說明，感染新冠後急重症風險較流感更高，患者進入加護病房的風險更高出2倍。且因為新冠病毒會傷害人體多個器官，恐會留下長期後遺症。國外研究顯示，全球約有36%的患者即便康復後3個月仍持續出現咳嗽、疲倦、腦霧等長新冠症狀，且症狀至少持續2個月，嚴重影響日常生活。

吳至行說，民眾常常只打了流感疫苗，但卻遲遲沒有接種新冠疫苗，他強調，其實流感和新冠是兩種完全不同的病毒，尤其是高風險族群，若感染後都不只是小感冒這麼簡單，所以兩種疫苗都不能少，務必都要完整接種。

陳美鳳也分享，前陣子身邊的經紀人先後感染了流感與新冠，高燒持續好幾天，全身酸痛到連翻身都不敢，喉嚨也痛得像被刀割，而康復以後仍有長期咳嗽、胸悶、味覺喪失等症狀，連練了多年的瑜伽運動都變得吃力，身體虛弱了好幾個月。

陳美鳳無奈表示，身邊仍有許多親朋好友以為只要打流感疫苗就夠了，忽略新冠疫苗的重要性，一旦染疫身體承受不住，想後悔就來不及。

今年疾管署採「風險族群導向策略」，新冠疫苗不再是全民免費施打，僅有高風險族群能接種公費疫苗。為幫助民眾快速判斷自己是否屬於高風險群，台灣家庭醫學會特別開發「成人新冠風險自我評估工具」，民眾只需30秒即可完成自我檢測，了解自己的健康風險。

根據疾管署統計，昨(10/7)日流感疫苗接種數為20萬5,245劑，今年累計接種數1,27萬3,028劑，昨(10/7)日新冠疫苗接種數約5萬2,826劑，今年累計接種數35萬5,540劑，和去年同期相比都有翻倍成長。