不是酒！最新研究發現：「1飲品」讓肝病死亡風險更高

▲你以為只有喝酒會傷肝，最新研究顯示，無糖汽水也是肝臟殺手。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

無糖汽水、低糖氣泡飲，可能正悄悄損害你的健康！根據1項令專家震驚的新研究，無論是含糖飲料還是標榜「零糖」的汽水，都可能與嚴重的肝臟疾病有關。

據英國網媒《UNILAD》報導，許多人習慣以1杯清爽的檸檬氣泡水、水果風味汽水搭配晚餐；也有人仰賴碳酸飲料維持戒酒生活。無論你是熱衷於摻入奶油、調味糖漿或果汁的「髒汽水」（Dirty Soda），還是偏好1罐無糖可樂，只要飲品內含有糖或代糖，都可能引發潛在的健康危機。

這項於6日在歐洲腸胃學會週（UEG Week）發表的研究指出，無論是「含糖飲料」或「低糖、無糖飲料」，都與「代謝功能異常相關脂肪性肝病」（Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease，MASLD，原稱非酒精性脂肪肝病）風險升高有關。根據美國克里夫蘭診所（Cleveland Clinic），MASLD是全球最常見的慢性肝病之一，起因於肝臟內過多脂肪堆積，長期下來可能引發肝臟發炎。患者常見症狀包括右上腹隱痛、食慾不振及意外體重下降。

研究團隊由中國蘇州大學附屬第一醫院胃腸科的研究生Lihe Liu領導，他們透過反覆的「24小時飲食問卷調查」，追蹤參與者的飲料攝取情況，分析汽水飲用量與MASLD、肝脂肪累積及肝臟相關死亡率之間的關聯。

結果顯示，經常飲用含糖飲料者罹患MASLD的風險增加約60%，而低糖或無糖飲料者的風險也增加約50%。在中位10.3年的追蹤期內，共有1,178名受試者發展為MASLD，另有108人死於肝臟相關疾病。

更令人不安的是，雖然「含糖汽水」與肝臟相關死亡率的關聯不顯著，但「低糖或無糖汽水」的攝取卻顯示出更高的肝病死亡風險。2種類型的汽水皆與肝臟脂肪含量增加呈現正相關。

主導研究的Lihe Liu指出：「低糖或無糖飲料長期以來備受爭議，但它們的『無糖』替代品常被視為較健康的選擇。然而，這2種飲品都被大量消費，其對肝臟健康的實際影響卻未被充分理解。」

他進一步解釋，研究結果顯示，即便每天只喝1罐無糖汽水，也可能提高MASLD的風險。含人工代糖的碳酸飲料可能「改變腸道菌相，干擾飽足感，刺激甜食渴望，甚至促進胰島素分泌」，最終影響代謝與肝臟健康。

Lihe Liu強調：「這些結果挑戰了人們對氣泡飲無害的普遍認知，提醒社會必須重新思考它們在飲食與肝臟健康中的角色，尤其當MASLD已成為全球性健康問題時。」

研究團隊建議，長期飲用汽水的人應「限制含糖及人工代糖飲料的攝取」。Lihe Liu補充：「水仍然是最佳選擇，它能減輕代謝負擔、防止肝脂肪堆積，同時維持身體水分。」

另據《EurekAlert!》報導，專家下一步將進行更深入的研究，包括長期隨機試驗及基因層面分析，以探討糖與代糖如何與腸道微生物群互動，並進一步釐清其對肝臟疾病的致病機制。

