顏正國驟逝　醫曝肺癌初期3症狀！出現1狀況快就醫

50歲男星顏正國7日因肺腺癌病逝，享年50歲，引起社會關注。彰化秀傳醫院曾發布一篇關於肺癌症狀的健康新知文章，撰文者秀傳醫院胸腔外科醫師廖頌揚在文章中提到，肺癌早期可能沒有明顯症狀，但隨著病情進展，可能會出現持續性咳嗽、胸痛、呼吸困難等症狀，若民眾出現「持續的咳嗽或伴有其他症狀」的狀況，建議盡快就醫尋求專業協助。

男星顏正國7日不幸因肺腺癌離世，享年50歲，消息傳開後震驚影迷和演藝圈好友，也讓不少民眾關注起相關健康議題。彰化秀傳醫院今年3月間曾在網站上公布一篇談論肺癌症狀的健康新知文章，內容提到，肺癌的症狀與表現會因為不同分期而有所差異，詳細如下：

●初期

1、持續性咳嗽，有時會伴隨血痰。

2、胸痛，可能是因為腫瘤壓迫胸部結構或刺激神經引起。

3、呼吸困難，尤其是在活動或運動時比較明顯。

●中期

1、持續性咳嗽，可能會變得更加頻繁嚴重，並可能伴隨血痰。

2、胸痛，可能會加重或變得更持久，尤其是在深呼吸或咳嗽的時候。

3、呼吸困難，可能會加重，在日常活動中更為明顯。

4、喉嚨痛或發炎，可能是因為腫瘤壓迫或侵犯到周圍結構。

●晚期

1、持續性咳嗽，可能加重並伴隨大量血痰。

2、胸痛，可能加劇，並且是經常、持續性的。

3、嚴重呼吸困難，甚至在休息狀態下也很明顯。

4、體重急劇減輕，可能是因為腫瘤影響到食慾與消化吸收。

5、持續性疲倦和虛弱感，因為腫瘤會影響全身的健康狀況。

撰文者秀傳醫院胸腔外科醫師廖頌揚提醒，早期肺癌可能沒有明顯症狀，雖然咳嗽是一種常見症狀，但也並非所有咳嗽都與肺癌有關，若民眾出現「持續的咳嗽或伴有其他症狀」的狀況，建議盡快就醫尋求專業協助，唯有早期發現、早期治療，才能大幅提升肺癌患者的存活率與生活質量。