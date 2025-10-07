挖土機超人敗血症亡！當心9大常見致病菌　醫籲2類患者避涉水清淤

記者洪巧藍／台北報導

桃園市挖土機行老闆林鴻森投入救災卻因傷口感染敗血症死亡，疾管署發言人曾淑慧感慨此為不幸事件，然而污水跟土壤藏有常見9類致病細菌，嚴重可能致死，提醒志工們要注意自己的裝備跟保護措施。感染科醫師則指出，污水中要注意「親水性產氣單胞菌（Aeromonas）」，若本身有固有疾病，尤其是肝硬化、糖尿病控制不是很好的患者，在清理災區過程又產生傷口，就可能發生嚴重感染。

▲「挖土機超人」救災感染過世。（圖／翻攝臉書／林奕華）

桃園市挖土機行老闆林鴻森在災情發生後毫不猶豫帶著救災機具「小山貓」奔赴花蓮，與侄子一同投入救援工作，然而他在救災期間左腳不慎遭刺傷，傷口逐漸腫脹，第8天身體狀況惡化，才自行聯繫救護車前往門諾醫院治療，並診斷傷口感染。

林鴻森病情一度穩定，但腫脹未消，家屬與院方協商後，決定將他轉送桃園林口長庚醫院進一步治療。轉院途中，他意識清醒，仍有望康復。然而，抵達長庚醫院時，他突然昏迷，醫院雖全力搶救，仍因感染引發敗血症導致多重器官衰竭，最終在中秋夜不幸離世。

▲疾管署發言人曾淑慧今日在記者會上說明。（圖／記者洪巧藍攝）

曾淑慧今日在疾管署疫情記者會上表示，志工死亡是不幸的事件，雖也經過醫院全力搶救，最後還是不治，非常遺憾，也要再度提醒，志工在災區協助復原跟重建時，要注意自己的裝備跟保護，因為污水跟土壤都會有致病細菌，包括大腸桿菌、沙門氏菌、創傷弧菌、腸弧菌、霍亂弧菌、氣單胞菌、假單胞菌、類鼻疽伯克氏菌及鉤端螺旋體菌等，務必得做好自我防護，一定要著雨鞋、長靴以及口罩、手套，才能避免感染，避免重症跟死亡。

台灣感染症醫學會副秘書長、林口長庚內科部感染科醫師謝顯森表示，災區比較容易接觸骯髒污水，可能會出現「親水性產氣單胞菌」，皮膚上有傷口可能造成感染，本身若有糖尿病、肝硬化等固有疾病者，因為免疫力也會比一般人更不佳，傷口可能會引發嚴重感染。

謝顯森提醒，災區志工在投入清理前，應先評估自身健康狀況，若身體狀況良好、慢性病控制穩定，風險相對較低，但像肝硬化、腎衰竭、洗腎或心臟病患者，因疾病難以短期改善，又需固定服藥與就醫，不建議親自參與涉水或重勞動工作，一來現場環境容易造成感染，二來若身體出狀況，藥物與醫療都不方便取得，反而可能危及健康。

若在救災現場出現小傷口該如何處理？謝顯森建議，應立即消毒並簡單包紮，一般輕微擦傷自行護理即可，但若有慢性病或曾接觸污水或者是清理出來的廢棄物，最好儘早就醫讓醫師檢查，不要當成「只是小破皮」而輕忽，如果傷口出現紅、腫、熱、痛、範圍擴大、發燒，甚至意識混亂或譫妄等症狀，代表感染惡化，就應立即送醫治療。

有感染科醫師擔心志工是類鼻疽感染，曾淑慧表示，上週國內類鼻疽新增1例，為台中市個案，另新增3例鉤端螺旋體病例，則分別位於新北、台中、屏東，經了解與災區無關。疾管署也持續監測花蓮災區狀況，目前並沒有特殊傳染病疫情。

衛福部針對災區開放災民、救災人員、志工等不限身份可以接種公費流感、新冠疫苗，曾淑慧進一步說明，目前為止流感疫苗接種860劑，新冠287劑。

▲鏟子超人注意自我防護。（圖／疾管署提供）