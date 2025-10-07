太緊、積垢、愛愛會痛　醫：別再撐！4情況該割包皮

▲醫師說，清不乾淨的包皮容易堆積垢，加上翻不開，變成細菌天堂。（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師戴定恩提醒，男生4種情況該割包皮，包括包皮過緊、積垢發炎、反覆感染、性行為疼痛，「這4種情況別再撐」。

戴定恩在臉書說，割包皮不是流行也不是壯陽法寶，但有些人「不割反而更痛苦」！來看看你是不是屬於應該割包皮的高風險族群：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、包皮過緊

成年後包皮還無法自然退下，導致清潔困難、疼痛、甚至排尿卡關，這種情況絕對建議手術處理。

2、積垢發炎

清不乾淨的包皮容易堆積垢，加上翻不開，變成細菌天堂！常見紅腫、發癢、異味、包皮龜頭炎，生活品質大打折。

3、反覆感染

老是包皮炎、尿道炎、龜頭炎跑不停，吃藥好一陣又來？這代表保養失敗，根本問題還在—過緊的包皮！割掉才是真解法。

4、性行為疼痛

包皮緊到不能正常進行性行為，或是過程中拉扯疼痛，讓你「有心無力」甚至陰影上身，影響伴侶關係與自信心，真的別再忍了！

戴定恩提醒，包皮不是罪，若造成生活不便、清潔困難、反覆感染或性功能障礙，就是該「主動處理」的時候。

戴定恩表示，包皮手術時間短、恢復快，現在也有磁控、釘合式等新型器械，讓手術更平整、美觀又省時；有相關困擾，記得找泌尿科醫師專業評估，別再拖、別再害羞，健康與自在最重要。