肉烤焦「剝掉就能吃？」營養師給建議　搭配5蔬果助排出有害物質

中秋節不少人會聚在一起烤肉，偶爾還會遇上把肉烤焦的狀況，這時到底還能不能吃？或者把焦的部分剝掉就好？營養師高敏敏指出，高溫碳烤含油脂或澱粉的食材，容易產生致癌物多環芳香族碳氫化合物（PAH），如果整片食材烤到焦黑、過度碳化，PAH會飆升到最高400倍，身體健康者還能剝掉焦黑處食用，但體質較弱、有家族癌症史的建議直接丟棄不要吃。

高敏敏在臉書粉專指出，多環芳香族碳氫化合物（PAH）被世界衛生組織列為一級致癌物，在高溫碳烤含油脂或澱粉的食材時很容易產生，目前烤肉PAH標準為不得超過5ppb，一旦超標長期吃下來可能增加肺癌、胃癌或大腸癌風險。

烤肉烤焦到底應該怎麼辦？高敏敏指出，如果只有微微焦、小部分焦黑，可以把焦黑部分剝掉，一般健康人吃沒問題；但如果整片烤到黑嚕嚕、過度碳化，此時PAH含量可能高出正常食物200～400倍。

高敏敏說，若身體健康、沒特殊病史仍可剝掉焦黑處後食用；但如果是腸胃敏感、免疫力較差、或家族有癌症病史，建議直接丟掉比較安全。

至於要怎麼讓烤肉烤得香又不焦？高敏敏建議，當食材太厚就先切薄片、小塊再烤，難熟的食材建議先汆燙、蒸熟或微波預熱，這樣就能縮短直火加熱時間，也比較不會烤焦產生致癌物。

高敏敏也提到，烤肉時搭配5種蔬果一起吃，不只能補充營養，還能幫助身體代謝、解油膩：

1.洋蔥

洋蔥含有「硫化物」能幫忙分解體內的有害物質，特別像是烤肉過程可能產生的毒素（如PAHs），烤肉時多夾一點洋蔥，不只香氣加分，還能提升保護力。



2.芭樂

芭樂的維生素C含量超高，是抗氧化高手。可以中和自由基，減少吃進高溫燒烤產生的氧化傷害，建議搭配白肉或海鮮吃 清爽又解膩。

3.萵苣

萵苣富含水分與膳食纖維，能促進腸胃蠕動，幫助把多餘廢物順利排出體外，也能舒緩烤肉後的腸胃負擔。建議可以用萵苣包肉吃，美味加分又多一份膳食纖維。

4.奇異果

奇異果酵素可以幫助消化蛋白質、加速代謝，尤其烤肉多半是高蛋白、高脂肪食物，奇異果可以幫減少脹氣不適感。

5.綠茶

綠茶含有「茶多酚」有強大的抗氧化作用，也能幫助身體把吃進去的有害物質更快排出。