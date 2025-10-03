病症初期常與老化混淆！　阿茲海默症早篩早治守護腦健康

▲林衛邑主任指出，阿茲海默症初期常與老化混淆。（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導



一名65歲男子退休後原本開心享受生活，卻逐漸出現記憶力與學習障礙，經聯新國際醫院神經內科林衛邑主任診察，核磁共振檢查雖發現患者左側丘腦有血管栓塞，但其症狀隨時間日漸加重，腦血管疾病可能不是記憶力障礙主因。進一步透過類澱粉蛋白正子造影（PET-CT）確診為阿茲海默症！

林衛邑主任指出，此類病症初期常與老化混淆，若未及早辨識，恐延誤治療時機。阿茲海默症雖然病理特徵明確，但由於讓類澱粉蛋白現形的正子造影檢查價格不斐，臨床實務上多採行「排除法」進行診斷，一旦臨床表現符合阿茲海默症特徵，接下來會安排腦部影像、抽血檢驗，排除其它可能也會造成類似症狀的疾病，例如：腦血管疾病、水腦症、甲狀腺功能低下或維生素B12缺乏等。

▲正子對比照。（圖／聯新國際醫院提供）

接著，心理師會透過許多檢測方式確認認知功能受損程度，目前常用臨床失智評量表(CDR)來評斷嚴重度（分數1至3分別代表輕至重度）。其它腦部疾病如路易氏體失智症、額顳葉失智症，很有可能初期與阿茲海默症症狀相似而導致診斷困難，此時建議與神經科或精神科醫師充分溝通討論，找尋最佳的診斷方法。

林衛邑主任建議多運動、多動腦、保持活躍心智以提升「認知儲備」，採行地中海飲食、控制三高、遠離含糖飲料，維持良好生活習慣以降低失智風險。他強調若有疑慮應及早就醫篩檢，勇敢面對。唯有早期發現、積極治療與矯正危險因子，才能延緩退化，爭取更多時間與提升生活品質，守護腦健康不容等待。