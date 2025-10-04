北捷踹人撕裂輿論　醫點名改善優先席設計：讓座不必靠顏色喊話

▲北捷優先席踹人事件引發熱議，有醫師認為相關制度設計不良，不改善恐加劇世代衝突。（圖／記者劉亮亨攝）

記者邱俊吉／台北報導

北捷「優先席之亂」男踹女引發熱議，特別是該女雖曾多次擾亂公共秩序，但出腳踢人者不知她有「前科」，那一腳單純是個人出悶氣，卻成為英雄，也造成許多質疑。對此，精神科醫師楊聰財指出，這起衝突屬個案，除反映出台灣社會世代價值的矛盾，若從國際經驗來看，優先席制度不夠成熟也是大問題。

楊聰財表示，以歐洲為例，優先席不僅以年齡作為指標，而是更重視軍人、身心障礙者等特殊群體的需求，以免「年長=弱勢」成為標籤；加拿大的宣導則提醒民眾「並非所有殘疾都看得出來」，要求乘客「相信主動開口的人」，以保障隱性需求者的權益。

此外，許多國家的優先席座位外觀，並未特意與一般座位區隔，希望讓座的行為回歸自覺，所以沒有必要在視覺上製造壓力。

楊聰財強調，若讓座被視為理所當然，甚至演變成「不讓就是錯」的情勒，禮貌的本質便會被扭曲，應該使讓座成為「優雅的選擇」，而不是被制度綁架的責任。

針對北捷事件引起強烈反應，楊聰財認為背後有多種矛盾。他說，從制度設計來看，當初博愛座改名優先席，既無社會共識，也沒有配套教育，容易導致認知衝突；此外，社會中確實潛藏對長者、兒童的不耐情緒，高齡化與少子化更加劇世代間意見分歧，所以某些長者爭取座位時，除帶有避免跌倒的生存焦慮，也有對自身價值被挑戰的不安，再加上網路放大情緒性言論，更壓縮好好討論的空間。

從這次風波中，楊聰財認為有5件事可再努力：

●優先席制度應兼顧不同需求，避免太單一的標籤化。

●讓座應回歸教養與同理心。

●世代矛盾大，社會亟需建立新共識。

●媒體與網路盡量避免放大情緒。

●借鏡國際經驗，納入隱性需求者，以正向獎勵取代道德綁架。

楊聰財強調，解決爭議不能只停留在改名或調整制度，還需要同理心培養等多層面努力，修復世代間的關係，才能讓公共空間回歸互助與尊重。