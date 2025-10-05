用生理食鹽水洗傷口可以免了　跨國研究證實「自水來沖」效果相同

▲某些患者為確保「正確換藥」，甚至會每天到醫療院所以生理食鹽水沖洗傷口，其實多項研究證實用自來水清潔並不會提高感染率。（圖／視覺中國CFP）

記者邱俊吉／台北報導

許多人受傷、手術後換藥習慣用生理食鹽水沖洗，不少醫師也這樣建議，但根據最新研究，其實自來水沖洗傷口，並不會提高感染風險，民眾不必為此花錢購買生理食鹽水；研究團隊指出，國內目前仍有不少醫師認為自來水不夠安全，導致人力、醫療資源無謂浪費，未來在醫病兩端均須持續推廣正確觀念。

這項研究由雙和醫院乳房外科主治醫師譚家偉與團隊進行，他表示，團隊從多個資料庫蒐集2025年7月前的臨床試驗，最後納入12項研究，涵蓋3330名病人、3352個傷口，並進行統合分析，結果顯示，自來水與生理食鹽水造成傷口感染的風險無顯著差異，顯示自來水的安全性不遜於生理食鹽水。

譚家偉指出，此發現對於民眾深具意義，因為許多輕微擦傷或拆線前的傷口，其實完全可以在家直接以自來水清洗，既方便又能減少健保負擔，但實際上至今仍有不少患者為確保「正確換藥」，每天到醫療院所沖洗傷口，造成不必要的醫療支出及人力浪費。

令人意外的是，即使研究證實自來水的安全性，研究團隊據此結果、針對醫師進行問卷調查，卻發現醫師的接受度並不高。譚家偉說，部分醫師質疑台灣水質，認為「歐美自來水能直接飲用，台灣不行」，因此不能類比，但此研究除涵蓋歐美國家，還包括巴西、伊朗、印度與香港，這些地區的自來水同樣不建議生飲，沖洗傷口卻沒有提高感染風險。

除了水質顧慮，某些醫師可能擔心若病人感染，只用自來水沖，恐衍生醫療糾紛，故即便證據顯示自來水夠安全，仍不願改變觀念。譚家偉表示，這正是實證醫學落地的困難，單有數據，可能不足以改變行為，還需臨床指引、學會聲明與政策支持，才能讓醫師操作沒有後顧之憂。

譚家偉長期推動實證醫學，是訴求研究轉譯的考科藍台灣研究中心副主任，並創立台灣醫病共同決策與知識轉移學會，也擔任首屆理事長，多年來致力於「將研究證據轉化成臨床行為」；他強調，當自來水的安全性已被證實，卻因習慣或顧慮而遭棄用，其實是造成資源、生活便利的雙重損失，希望政策、專業與民眾這三面可以有更多連結，才能讓科學證據真正進入日常。