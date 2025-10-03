每天半碗花椰菜可降罹癌風險26%　醫：清蒸3分鐘吃最理想

▲研究證實每天至少吃半杯花椰菜，可顯著降低罹癌風險。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

每天吃半碗花椰菜，就可以有顯著防癌效果。中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部 主治醫師廖志穎在臉書分享，根據國外知名學術平台BMC發表的研究，習慣每天至少吃半碗花椰菜的人，比起不吃者，罹患癌症的風險最多可降低26%，建議用「清蒸」方式料理，可保留較多營養素，也能維持一定口感。

廖志穎在臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」寫道，在這項分析超過60萬人的大型研究中，研究團隊追蹤每天吃花椰菜的健康效益，發現每天至少吃半碗者，癌症風險可降低20%至26%，特別是對於大腸癌、肺癌、乳癌的效果顯著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對花椰菜所含營養素，廖志穎說明，其屬於十字花科蔬菜，含有蘿蔔硫素、吲哚-3-甲醇、維生素C與類黃酮等，這些成分能保護細胞DNA，減少慢性發炎，並啟動體內解毒酵素，加速致癌物質的清除，還能抑制腫瘤細胞增殖。

不過，花椰菜的營養保留，與烹調方式息息相關。廖志穎指出，蘿蔔硫素的生成需要「芥子酶」參與，而這種酵素遇高溫會遭破壞，故烹調時必須掌握時間、火候，最理想方式是清蒸，只需3至5分鐘即可，也能保持翠綠、脆口；如選擇快炒或快煮，則應控制在2至3分鐘內；若汆燙，建議1至2分鐘便撈起，以免酵素流失太多。

另一個保留營養的做法是生食或涼拌，可將花椰菜切成小朵，搭配檸檬汁或橄欖油，兼顧營養和風味；此外，若烹調過熟，也可加入少量生白蘿蔔絲或芥藍芽苗，可補充酵素，讓蘿蔔硫素生成。

相對而言，不建議長時間水煮或燉煮，因維生素C與B群會大量溶於水，高溫又會破壞蘿蔔硫素，而微波時間過長也有同樣風險，抗癌效果會打折扣。

廖志穎提醒，花椰菜是天然、平價的防癌選擇，建議每週至少食用2至3次，並採取合宜的烹調方式，最好與其他十字花科蔬菜搭配，防癌效益就能最大化。