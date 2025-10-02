脂肪肝恐拖成肝癌　醫：減重7％～10％就能改善發炎

▲脂肪肝若未控制，會持續發展成肝硬化，增肝癌風險。（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

全球肥胖及糖尿病人口增加，脂肪肝也隨之盛行。台中慈濟醫院消化醫學中心主任許景盛指出，脂肪肝若未控制，會持續發展成肝硬化，增加肝癌風險，臨床也發現，患者若減重7％～10％，就能明顯改善發炎與纖維化。

台中慈濟醫院消化醫學中心主任許景盛醫師表示，肝臟缺乏痛覺神經，許多人是健檢抽血才發現罹患脂肪肝炎，若延誤到出現多種併發症時，代表肝臟已經硬化、衰竭到失去功能，因此要儘早控制，甚至逆轉脂肪肝炎。

許景盛說，肝炎治療方向分為控制肥胖、降低心血管疾病風險與針對脂肪肝炎治療，但健康飲食與規律運動仍是治療核心，若病人減少7％～10％體重，發炎與纖維化就能明顯改善。

千萬別忽視脂肪肝隱藏的風險！許景盛提到，建立並維持健康生活是經濟實惠、負擔最小的治療，飲食方面可採用地中海飲食或原型食物，少糖少油，咖啡與檸檬則有助於保健，另每週至少做150分鐘中等強度運動，例如快走、游泳或騎腳踏車，有飲酒習慣者也務必戒酒，因為酒精會增加肝臟負擔，即使少量也可能加速纖維化發展。

許景盛表示，隨著醫學界對脂肪肝炎病理機轉的深入研究，近年已有新型藥物獲得國際核准可用於治療，例如作用於甲狀腺荷爾蒙受體β（THR-β）的藥物及部分原本用於糖尿病與體重管理的藥物。臨床研究顯示，這些藥物可以幫助改善人體代謝，減少肝臟脂肪、肝臟發炎與肝臟疤痕（纖維化）的產生。

許景盛提醒，藥物能輔助治療脂肪肝炎，但必須考慮病人對藥物的各種限制與副作用，最重要的是不宜長期依賴藥物，緩和病情之餘更應該建立、維持健康生活型態。