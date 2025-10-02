清淤泥小心「類鼻疽」感染　醫示警1族群易併發重症

▲清理淤泥時，要留意類鼻疽等感染風險。（圖／記者許靖騏攝）

記者趙于婷／台北報導

不少民眾前往花蓮當「鏟子超人」，醫師提醒，千萬不要赤腳或只穿拖鞋走進積水、泥濘之中，當心「類鼻疽」感染，感染方式主要有「皮膚接觸、 吸入氣膠、經口攝入」，根據臨床觀察，感染類鼻疽後出現嚴重併發症的，大多數本身屬於慢性病患者，其中最關鍵的危險因子就是糖尿病。

台北市立聯合醫院仁愛院區感染科主任張雅媛指出，類鼻疽是一種由「伯克氏菌（Burkholderia pseudomallei）」引起的細菌感染，這種細菌平常存在於土壤與淡水中，在台灣這樣的亞熱帶地區，每當颱風、暴雨過後，泥水混濁、環境翻動就容易將細菌擴散開來。

張雅媛說，類鼻疽不是一般的小傷口感染，是一種人畜共通的細菌性感染，感染方式主要有「皮膚接觸、 吸入氣膠、經口攝入」，其中傷口接觸到受污染的泥水，是最常見的感染方式，另外，清理環境時未戴口罩，細菌會隨受污染的塵土進入呼吸道，造成肺炎，若喝下或食用遭污染的水源與蔬果食物，尤其是生食或未煮熟的食物。

在颱風、水災過後清理家園、農作物、建築物時都非常容易暴露在感染風險之中。尤其是當積水與土壤混合後，細菌量會急速升高，再加上水溝不通、泥水四溢，感染的機率也跟著升高。

張雅媛強調，類鼻疽的臨床表現多變，輕則局部蜂窩性組織炎、具紅腫熱痛症狀，重則演變成肺炎、菌血症、甚至敗血性休克，部分案例若病情控制不佳，還可能傷及骨頭或關節，引發骨髓炎、關節炎等嚴重併發症。

此外，類鼻疽的潛伏期從1天到21天都有可能，甚至有極端案例長達數個月。也就是說，可能早就被感染，卻經過很長一段時間後才出現症狀，這也造成診斷上的困難，特別是北部的醫療院所，對類鼻疽的臨床經驗相對較少。

需特別留意的是，根據臨床觀察，感染類鼻疽後出現嚴重併發症的，大多數本身屬於慢性病患者，其中最關鍵的危險因子就是糖尿病。

張雅媛說，糖尿病患者本身的傷口癒合能力較差、免疫力較弱，再加上末梢神經感覺變差，容易忽略腳部的小傷口，有些患者自己都不知道腳受傷，等到發炎紅腫才發現，此外，肝腎功能不全、正接受化療、長期使用類固醇、慢性肺病者等，也屬於高風險族群。而經常在戶外工作、接觸土壤與積水的農民、建築工人、救災人員，也應被列為關注對象。