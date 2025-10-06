推動器捐30年　李明哲曝「最大阻力」：醫師要幫助完成最後決定

▲台灣器捐率有很大進步空間，李明哲認為關鍵在於民眾的「利他」觀念仍不足。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱俊吉／台北報導

李明哲在花蓮慈濟醫院全心投入器官捐贈與移植，至今已近30年，他認為，器捐不只是開刀，而是一場社會運動，重點在於「利他」，而許多人嘴上支持，真正面對器捐的抉擇卻常退縮，台灣還需要時間真正理解器捐觀念，醫界也該確保過程維持溫暖、尊重。

對於在花蓮慈院推動器捐，李明哲說，多年前已建立起一套流程，當病人成為捐贈者後，醫療團隊會在病房和家屬一起走過最後一段，使手術室不再冰冷，而是成為一處莊重的送別場域，這也能幫助家屬將悲傷轉化成另一種價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，李明哲也推動感恩音樂會，不僅每年舉辦，還邀請捐贈者家屬和受贈者一起參加，會中由醫院介紹每位捐贈者的生命歷程，受贈者再上台分享自己康復後的生活，這讓捐贈者家屬能親眼見證病人的器官延續別人的生命，「眼淚中帶著安慰，大家連結在一起，更能推廣器捐」。

李明哲也說，器捐風氣不該靠悲劇新聞拉抬，例如名人腦死、八仙塵爆或警消殉職事件，這些都只能短期推升器捐率，長遠發展還是需要教育，透過教育宣導傳遞利他精神，器捐觀念才能真正紮根。

此外，李明哲認為，在他看來，推動器捐最大的阻力經常不是民眾，而是醫師，因為醫師被期待永遠能把人救回來，但事實上一定有力有未逮的情況，「當病人已經不可逆，醫師就要幫助家屬完成最後的決定，讓生命以其他方式延續」，這點也呼籲醫界一起思索醫療的定位與意義。

對於西班牙的器捐率冠於全球，李明哲說，西班牙採取「預設捐贈」制度，也就是病人若未說明不願器捐，則所有的可用器官都被視為可捐贈，此雖造就超高器捐率，但台灣國情不同，恐難仿效，不過他認為推動利他精神是可行方向，只要這精神能生根，器捐率便會提升，再透過紀念儀式、音樂會等方式累積情感，相信可慢慢讓更多人在面對生死時，會發自內心、甘願把愛傳下去。