癌藥基金明年剩不到40億　民團籲「盡快法制化」明訂財源

記者趙于婷／台北報導

總統賴清德提出的百億「癌症新藥基金」在今年正式啟動，但台灣癌症基金會今日表示，基金已收載11項癌症新藥，明年新藥收載可支配經費粗估只剩不到40億元，恐難維持新藥需求，呼籲政府要儘速完成「癌症新藥基金法制化」，明訂癌藥基金的財源和運作。

台灣癌症基金會今日公布專款預估支用情形，據統計，今年8月1日前，基金已收載11項癌症新藥、分別治療包括肺癌、乳癌、大腸直腸癌、多發性骨髓瘤、淋巴瘤、神經纖維瘤等，預估受惠人數超過3300人，平均每名癌友1年可減輕逾百萬元的經濟負擔。

而根據行政院主計處公布的115年度中央政府總預算案細節，癌症新藥暫時性支付專款編列50億元，連同114年度50億元，合共挹注100億元。

不過台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，今年正式啟動癌症新藥基金暫時性支付專款，今年8月1日前，基金已收載11項癌症新藥，預估受惠人數超過3300人，平均每名癌友一年可減輕117萬的經濟負擔，不過目前基金僅靠行政預算暫行運作，預算來源不穩，難保未來給付不斷炊。

蔡麗娟說，透過暫時性支付專款提升癌症新藥可近性，幫助廣大的癌症家庭有更好的治療，自政府宣布規劃百億癌症新藥基金後，病人最關心的問題是「藥什麼時候用得到？」癌藥基金元年的執行率偏低，因為流程建立需要時間，相信這只是暫時性的現象，但隨著越來越多藥品收載，未來支出必然大幅增加，如果政府僅維持50億的挹注，病友恐怕仍會面臨有藥等不到的困境，因此期盼政府能盡速補滿百億，並加速審查。

台大藥學院教授沈麗娟也認為，癌症新藥基金提升到「法律位階」，不只能讓預算來源明確，另一方面，還能將癌藥基金的給付程序、時程、責任機關、行政規範完整明訂。

她表示，未來新藥基金就像是幫健保「先行支付」，同時蒐集「真實世界證據（RWE）」，三年內須進行醫療科技再評估，一旦新藥經再評估後，證實符合成本效益且掌握明確財務衝擊，則可改由健保常規支付，形成制度上的無縫銜接，而若新藥未能證實所稱效益，則停止支付。