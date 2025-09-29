移民署南投專勤隊隊長獨攀猝死　醫示警「惡性心律不整」最危險

▲移民署南投專勤隊隊長邱國志身亡。（圖／記者李陳信得攝）

記者趙于婷／台北報導

移民署南投縣專勤隊隊長邱國志28日獨攀台中市和平區的八仙山，卻倒臥在步道上、失去呼吸心跳死亡。對此，台大心臟內科教授王宗道表示，猝死最常見原因為「惡性心律不整」，若突發心臟跳動不規律，就可能瞬間失去意識，沒能在10分鐘內以AED體外電擊器或CPR進行急救，幾乎都救不回來。

王宗道指出，猝死的發生多和心血管疾病有關，其中又以「惡性心律不整」最危險，這主要也和心血管狹窄有關，患者會突發心臟跳動不規律，且會好發於運動時，因為運動時心臟會需要更多的血液，如果因為狹窄導致血流不足，就會誘發惡性心律不整。

針對熱愛運動卻突發猝死，王宗道直言，其實仔細觀察會有端倪，最明顯的就是運動時體力變差，會感覺到悶和喘不過氣，其實這些可能都是警訊，建議要就醫透過運動心電圖、高階電腦斷層、核子掃描、心導管等檢查來釐清可能問題。

王宗道表示，規律運動確實有益心血管健康，但如果有高血壓、高血脂、高血糖或有抽菸習慣，單純要靠運動的保護力是不夠的，平時也需要用藥控制三高，最好也要戒菸。他直言，過去看過很多平時熱愛運動的30、40多歲，還算年輕的族群在運動中發生惡性心律不整倒下，事後其實都發現這些患者有三高或抽菸習慣，心血管早已經有症狀卻不自知。