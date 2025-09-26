別把GPT當減重教練！營養師揭「5大危險」訊號

▲你現在連健康也交給GPT了嗎？（圖／取自pexels）



記者黃稜涵／綜合報導

AI減重熱潮席捲網路，許多人把飲食、運動安排交給GPT，甚至有「驚人瘦身成果」的案例在社群瘋傳，不過，營養師薛曉晶在粉絲專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」提醒，AI並非完美教練，背後潛藏「5 大風險」，若沒留意，恐怕會讓健康亮紅燈。

風險一：資訊可能錯誤

已有研究指出，大型語言模型（LLM）容易產生「幻覺」（hallucination），這表示它可能提供錯誤的飲食或用藥建議，對健康構成威脅。

風險二：忽略個人病史

GPT 缺乏對個人病史的考量。舉例來說，若使用者本身有腎臟疾病、糖尿病或正在服藥，卻直接照單全收 AI 的建議，可能導致低血糖或加重腎臟負擔。

風險三：存在族群偏見

研究顯示，它在性別、年齡、種族等層面上可能給出不一致的建議，這些內容未必適用於每個人。

風險四：過度聚焦體重數字

薛曉晶也提醒，過度關注體重數字會造成額外心理壓力。對青少年族群而言，若每天都盯著數字，容易引發飲食焦慮，甚至影響身心健康，反而與減重初衷背道而馳。

風險五：缺乏持續動力

光靠 AI 提醒也難以維持長期動力，研究指出，僅依賴自動化介入，並不足以達到臨床上顯著的減重成果，這顯示人際互動與陪伴，依舊是持續行動的重要關鍵。

薛曉晶提醒，如果 GPT 給出斷食、極低醣或高蛋白等「極端飲食建議」，最好馬上停用，並向專業醫師或營養師確認，她強調，AI 更適合作為一個「數位小幫手」，像是提醒或紀錄飲食，而不是單獨當成減重教練，唯有和專業人員搭配，才能讓減重之路安全又持久。