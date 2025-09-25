明年健保總額「增加近600億」　石崇良：不會漲保費

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，四大部門、透析總額達成共識，明年健保總額成長率高推估5.5%通過，明年總額將高達9883.1億元。衛福部部長石崇良今受訪時透露，到今年底的安全準備金會有2.8個月左右，明年以5.5%的成長率預估，也還會有近兩個月的安全準備金，所以可以確定的是明年不會調漲保費。

石崇良說，健保總額分成四大總額，分別是醫院總額、西醫基層總額、中醫總額跟牙醫總額，經過漫長的時間討論，非常不容易的達成過去23年來從來沒有達成的共識，協商結果都是達到成長5.5%，也就是說，明年的健保的總額會比今年增加近600億元。

石崇良說明，今年的總額比去年成長約531億元，也就是說明年有更多的預算為國人提供服務，新增的近600億元裡面，包括兩大重點，第一是對護理人力的挹注，希望4年能增加100億元的護理人員費用，今年是增加25億元，明年是增加55億元，希望透過逐年增加來改善護理人員的薪資、工作條件，同時也能夠讓護理人員回流，提供國人更多急症的住院需要。

第二是因應少子化的關係，明年總額裡也匡列249億元做為兒科發展，同時也挹注需要提升的兒童急重症照護支付，其他還有罕藥、癌症的新藥，也都有分別的預算增加。

而在民眾最關心的保費部分，石崇良透露，財務方面已做了重新預估，到今年底安全準備金會有2.8個月左右，明年以5.5%的成長率預估，也還會有近兩個月的安全準備金，所以可以確定的是明年不會調漲保費。