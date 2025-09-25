ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

明年健保總額「增加近600億」　石崇良：不會漲保費

▲▼新任衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，四大部門、透析總額達成共識，明年健保總額成長率高推估5.5%通過，明年總額將高達9883.1億元。衛福部部長石崇良今受訪時透露，到今年底的安全準備金會有2.8個月左右，明年以5.5%的成長率預估，也還會有近兩個月的安全準備金，所以可以確定的是明年不會調漲保費。

石崇良說，健保總額分成四大總額，分別是醫院總額、西醫基層總額、中醫總額跟牙醫總額，經過漫長的時間討論，非常不容易的達成過去23年來從來沒有達成的共識，協商結果都是達到成長5.5%，也就是說，明年的健保的總額會比今年增加近600億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良說明，今年的總額比去年成長約531億元，也就是說明年有更多的預算為國人提供服務，新增的近600億元裡面，包括兩大重點，第一是對護理人力的挹注，希望4年能增加100億元的護理人員費用，今年是增加25億元，明年是增加55億元，希望透過逐年增加來改善護理人員的薪資、工作條件，同時也能夠讓護理人員回流，提供國人更多急症的住院需要。

第二是因應少子化的關係，明年總額裡也匡列249億元做為兒科發展，同時也挹注需要提升的兒童急重症照護支付，其他還有罕藥、癌症的新藥，也都有分別的預算增加。

而在民眾最關心的保費部分，石崇良透露，財務方面已做了重新預估，到今年底安全準備金會有2.8個月左右，明年以5.5%的成長率預估，也還會有近兩個月的安全準備金，所以可以確定的是明年不會調漲保費。

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

關鍵字： 健保 保費 健保署 石崇良

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北醫打造「光譜兩端友善醫療」　施俊明：出院要比生病前更健康

北醫院長一家4醫師　施俊明曝密技：大姊課本劃滿重點

開發肝臟移植術後AI聊天APP　林口長庚團隊：24小時都可關照

宵夜最愛吃炸雞、珍奶？營養師教「3招」安心吃宵夜

當毛孩腳步放慢飼主要跟上守護節奏　掌握3大重點幫助狗狗健康老化

61名學生吃便當上吐下瀉　衛生局抓「6項缺失」勒令停業

桃園爆首例本土登革熱　50多歲男感染源待釐清　

明年健保總額「增加近600億」　石崇良：不會漲保費

「堰塞湖受災民眾」即起可打流感疫苗　放寬公費抗病毒藥

研究證實「秋葵可降血糖」　營養師：黏液是關鍵、別炒太久

讀者迴響

回到最上面