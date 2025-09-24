ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

新北今起擴大「帶狀疱疹」疫苗補助　符合2條件全免費

▲新北市帶狀疱疹疫苗擴大補助。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

新北市自114年3月14日起全額補助弱勢高風險長者接種帶狀疱疹疫苗，迄今已接種近300人次。為照顧更多長者，新北市宣布，自9月24日起擴大帶狀皰疹疫苗全額補助對象，只要設籍新北市65歲（原住民55歲）以上低收/中低收入戶且罹患高風險慢性疾病或符合重大傷病項目者，皆可免費接種帶狀皰疹疫苗。

帶狀疱疹好發於長者及免疫力低下族群，感染後會留下慢性神經痛，影響生活品質，甚至增加日後醫療負擔。接種疫苗能預防帶狀疱疹及其併發症，目前中央尚未納入常規接種，但疫苗價格昂貴，完整接種2劑費用約1萬6,000元，對社會經濟相對弱勢家庭是一筆負擔，自即日起擴大全額補助對象，能受惠更多弱勢高風險長者。

衛生局局長陳潤秋指出，只要設籍新北市65歲(原住民55歲)以上低收/中低收入戶且罹患高風險慢性疾病或符合重大傷病項目者（設籍13個偏遠行政區則不限制疾病），皆可攜帶健保卡、低收/中低收證明、疾病相關佐證等資料至本市29區衛生所免費接種帶狀皰疹疫苗。

陳潤秋提醒，除接種疫苗外，加強自身免疫力也可以有效避免得到帶狀疱疹，民眾仍要持續保持健康生活方式，如規律的作息、避免熬夜、儘量降低生活與工作的壓力、均衡飲食等，可降低帶狀疱疹及其併發症發生的風險。

