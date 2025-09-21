脊髓治療創新突破！海內外專家分享尖端療法　癱瘓患者重新站起

▲美國明尼蘇達大學神經外科教授透過視訊主講「脊髓損傷後功能恢復的硬膜外脊髓電刺激：轉譯醫學進展與臨床觀察」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟醫療法人東區脊髓損傷重建中心與花蓮慈濟醫院舉辦「神經外科脊髓重建國際研討會」，由美國、新加坡及台灣臨床專家從脊髓電刺激、幹細胞與疼痛治療，探討脊髓損傷治療的創新突破，透過跨國傷友治療實例經驗交流，希望可以幫助到更多的傷友站起來、走路，重建生活自理的能力，找回生命的尊嚴。





花蓮慈濟醫院神經外科部自2019年6月導入脊髓電刺激器植入手術幫助脊髓損傷病人，之後在2021年11月完成第一例自體骨髓間質幹細胞回輸手術，幫助癱瘓5年的脊髓損傷病友站起來。「行走」對於脊髓損傷病人，不再是一個遙不可及的目標。

▲新加坡國家神經科學中心神經外科部醫師透過視訊主講「脊髓電刺激於脊髓損傷之應用與角色」。

9月20日上午在花蓮慈濟院舉辦的「神經外科脊髓重建國際研討會」，林欣榮院長蒞會致詞，並感恩美國、新加坡的專家與台灣的專家交流經驗，他認為透過新科技的幫忙，以及針對傷友個別設計的中西醫復健療程，能對給傷友最大的幫助。

▲慈濟醫院神經外科部主任蔡昇宗教授主講「應用於上肢運動功能受損脊髓損傷的硬膜外脊髓電刺激」。

在脊髓電刺激領域，由美國明尼蘇達大學神經外科系David Darrow 教授主講「脊髓損傷後功能恢復的硬膜外脊髓電刺激：轉譯醫學進展與臨床觀察」、新加坡國家神經科學中心神經外科部Wan Kai Rui醫師主講「脊髓電刺激於脊髓損傷之應用與角色」以及花蓮慈濟醫院神經外科部主任蔡昇宗教授主講「應用於上肢運動功能受損脊髓損傷的硬膜外脊髓電刺激」。





關於脊髓電刺激在脊髓損傷患者的臨床應用與研究，David Darrow 教授與團隊是在2017年開始試驗，但他指出，事實上早在1977年就有研究顯示晶片刺激對恢復脊髓部分功能有幫助。他詳細地分享臨床受試者在治療後的反應以及研究發現，包括電極與接觸配置、頻率的調整，依照受試者主觀評分與客觀數據建立模式，安全與能量管理等等。讓與會學員收穫滿滿。



Wan Kai Rui醫師認為脊髓電刺激技術是一項令人興奮的新技術，她也指出在許多研究團隊的成功案例顯示，在脊椎植入電刺激晶片，結合物理治療，病人在站立、甚至行走等運動功能和感覺上都有驚人的改善。儘管治療計畫必須針對病人各自的生活、併發症制定，並進行個人化調整，充滿挑戰，卻也使脊髓損傷從「無法解決的醫療狀況」重新定義為「可解決的科技問題」。

▲蔡昇宗教授分享後與美國明尼蘇達大學神經外科系David Darrow 教授熱烈交換意見。

在台灣最早引進脊髓電刺激術的蔡昇宗主任也指出，電晶片不僅是啟動脊髓網絡，更希望促成更高階網絡重建。手術時，逐一測試電極接觸點，觀察是否能誘發目標肌群（包含臀肌、下肢肌群）的收縮與肌電圖(EMG)增強，並依近端/遠端接觸反應調整。在臨床應用層面，針對仍有殘存運動但站立/行走困難的脊損傷傷友，以脊髓電刺激輔助；對軀幹控制差者，結合電刺激、軀幹及骨盆訓練等混合療法，以改善坐姿穩定；在改善上肢功能上，可以電極強化慣用手功能。

▲光田綜合醫院院長陳子勇主講「細胞治療在脊髓損傷的臨床應用經驗與心得」。

下半場，由光田綜合醫院院長陳子勇主講「細胞治療在脊髓損傷的臨床應用經驗與心得」、中國醫藥大學附設醫院微創脊椎神經外科主任邱正迪主講「脊髓損傷的幹細胞與再生治療」、花蓮慈濟醫院疼痛科主任王柏凱主講「脊髓損傷後的疼痛治療臨床經驗分享」。

▲▼中國醫藥大學附設醫院微創脊椎神經外科主任邱正迪主講「脊髓損傷的幹細胞與再生治療」。

陳子勇院長指出，自2020年至今共治療36位頸椎與胸椎的病人， 因治療過程中發現合併腦部受傷的個案腦部反應亦有改善，因此幹細胞治療應可將適應症擴展至腦損傷的細胞治療。他除詳細的說明治療時的臨床手術與給藥流程，也分享多位個案在治療後的進展。





邱正迪主任分享近幾年來，中醫大附醫應用細胞治療幫助脊髓損傷病人的成效及經驗，也提出團隊開發以外泌體作為載體的動物研究發現，易於穿過血腦屏障與脊髓屏障，優於靜脈注射的幹細胞，目前 已申請美國專利，具臨床轉譯優勢。他還分享目前執行的脊髓電刺激手術，對傷友有很明顯的幫助，他很感謝蔡昇宗主任對此療法的指導，同時他強調脊髓損傷治療應把握「越早開越好」的原則，建議在受傷後三十六個月內介入，以期獲得最佳預後。

▲花蓮慈濟醫院疼痛科主任王柏凱主講「脊髓損傷後的疼痛治療臨床經驗分享」。

王柏凱主任指出，脊損傷友常伴隨疼痛，特別是脊髓受傷卻未完全失去功能的傷友，因此神經性疼痛治療可以幫助傷友減輕病苦，而在這領域，他也持續與蔡昇宗主任合作，希望疼痛團隊可以帶給傷友更多的幫助。

▲傷友曾洺哲分享他的故事，鼓舞醫療團隊也贏得與會者掌聲。

最後由傷友曾洺哲分享他的故事「我從脊髓損傷學到的事：一個病人也是一個推動者」，他是第12胸椎、第1腰椎骨折的傷友，去年一月底因為一輛突然迴轉的車讓他閃避不及重創，送醫途中下肢即失去知覺，到院後由骨科主任吳文田緊急開刀，為他清除血塊及骨頭碎片避免神經長時間壓迫更加受損。術後轉往脊髓損傷神經中心，由蔡昇宗主任接手，搶在傷後一年的黃金期治療。如今他拄著拐杖行走自如。有護理背景的他成為東區脊髓損傷醫療重建中心個案管理師，成為傷友的輔導老師。他的故事鼓勵著醫療團隊，也贏得與會者掌聲。

