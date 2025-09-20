美最新新冠疫苗建議遭誤解　疾管署澄清：高風險成人仍應接種

▲新冠疫苗資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

有報導指出美國疾病管制中心（CDC）不再建議成年人接種新冠疫苗，引發各界震驚。我疾病管制署今（20）日發布澄清指出，美國CDC最新專家會議結論仍建議高風險成人接種疫苗，只是增加應該與醫護人員討論「共同決策」，而非不建議接種。疾管署也強調，幼兒與年長者新冠重症發生風險仍高，10月1日會如期推動公費新冠、流感疫苗「左流右新」接種。

美國疾病管制中心（CDC）過去兩天召開預防接種諮詢委員會（ACIP）討論疫苗接種政策建議，有報導指出結論不再建議成年人接種新冠疫苗。我疾病管制署今日發布新聞稿指出，此與美國官方發布之新聞稿內容有所出入，為避免造成民眾誤解，特別進行澄清。

疾管署副署長曾淑慧今日表示，美國CDC所屬預防接種諮詢委員會（ACIP）於今（2025）年9月19日最新公布2025-2026年新冠疫苗接種建議，對於成人高風險對象仍建議接種新冠疫苗，僅是新增共同臨床決策，即民眾與醫護人員討論依風險評估決策接種，而非不建議接種。

曾淑慧指出，在台灣接種疫苗都要經過醫師評估，但是在美國接種疫苗場所可能是藥局、賣場設站，不必然會與醫師討論，所以這次的結論僅是增加這項把關機制。

而美國 ACIP 雖建議增加「共同決策」，美國多州政府與相關醫學會（包含美國兒科醫學會、美國婦產科醫學會、美國傳染病學會及美國家庭醫學會）仍維持積極立場，建議幼童、孕婦及成人高風險對象等接種新冠疫苗，是防範重症與死亡的重要措施。

▲新冠併發重症個案數及發生率以「未滿6歲嬰幼兒」和「50歲以上成人」最高。（圖／疾管署提供）

曾淑慧表示，根據我國新冠重症個案與發生率統計，以「未滿6歲嬰幼兒」和「50歲以上成人」為最高。我國今年6月12日ACIP專家會議已經參酌世衛組織與多國建議，仍以長者、高風險對象、機構住民及醫事工作者等為主要接種對象，同時考量國內接種情形、疾病傳播風險、幼兒抵抗力較弱且仍有重症個案發生等因素，建議今年秋冬新冠疫苗接種對象調整為10類對象。

疾管署呼籲，為防範秋冬可能疫情，預計自今（114）年10月1日起如期推動「左流右新」，新冠疫苗仍如期與流感疫苗同步分2階段開打，其中除50-64歲無高風險成人於第2階段（今年11月1日起）開打，其餘新冠疫苗之9類公費接種對象皆於第1階段開打，以促進共同接種，提升接種率，有效降低重症及死亡發生風險。