柯文哲臀部對稱傷口疑染HPV　醫分析病灶：仍須採檢確認

▲柯文哲遭妻子透露臀部出現對稱傷口，資料照。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪巧藍／台北報導

民眾黨前主席柯文哲以7千萬元交保後，妻子陳佩琪透露他臀部出現對稱傷口，自行診斷是HPV感染。醫師指出，HPV俗稱「病毒疣」，長在生殖器就叫「菜花」，可以經過公共物品接觸傳染，出現在臀部且對稱分布狀況較少見，是否來自馬桶仍需採檢才能釐清。至於其他長在臀部的病灶，也可能與褥瘡或壓瘡有關。

陳佩琪在臉書透露柯臀部出現對稱傷口，他自己摸病灶，感覺起來有硬硬的一顆，就自我診斷是「疣」，是HPV病毒感染所導致的良性皮膚疾病。這遭反駁「牢房是蹲式馬桶怎麼會感染」，陳佩琪強調柯親口說用的是坐式馬桶，因無法取得酒精只能用衛生紙擦拭。

台北榮總皮膚部主治醫師李政源表示，HPV最主要是透過接觸傳染，病灶位置多元，比較常見包含手掌、腳掌、臉部、生殖器周邊等，至於出現在臀部，雖然並非不可能，但通常不會只侷限在單一區域，且「對稱分布」的狀況較少見，除非是同時對稱性接觸到病毒。他強調，僅靠描述難以判斷是否HPV，臀部病灶也可能與壓瘡相關。

李政源提到，病毒感染與個人抵抗力密切相關；若睡眠品質不佳、壓力過大，導致免疫力下降，接觸到病毒時就更容易發病。至於治療方面，病毒疣最常見的是冷凍治療，透過低溫破壞被病毒感染的表皮細胞；部分會搭配免疫藥膏、酸類藥物或三氯醋酸（TCA）。

李政源提醒，因病毒疣會透過接觸傳染，可能擴散到其他部位或傳給別人，建議不要摳抓或頻繁碰水，經常復發者去游泳池、溫泉、健身房最好自備拖鞋，避免赤腳踩地或共用毛巾、鞋子，接觸公共設施後也要確實洗手。

由於病毒疣不易消滅，一般酒精無效，需靠紫外線燈照30至40分鐘、沸水煮或1：100漂白水清消環境，不過一般衣物或物品上的病毒量不高，正常的皮膚也有免疫力能對抗環境中的病原體，並不必過度緊張焦慮。