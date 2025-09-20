幼兒園大班是「近視發展關鍵期」　醫揭孩子視力惡化4風險行為

▲台灣為全球近視問題最嚴重的國家之一，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

台灣兒少近視問題嚴重，加上3C產品盛行讓情況更加惡化。醫師指出，學齡前為視力發育及近視防治關鍵期，又以幼兒園大班至小學一年級之前最為重要；且視力表檢查1.0並不代表沒有近視風險，如果遠視儲備只剩下75度，就是快要近視的危險警訊，要儘早介入做預防性治療、生活習慣調整，也提醒長時間用3C等4類風險行為恐怕會增加近視風險。

國際近視研究學會2023年資料顯示，全球近視人口約占30%；台灣近視率高於全球平均，是近視問題最嚴重的國家之一。根據衛福部以往調查發現，幼兒園大班近視盛行率9%，國小一年級增加至19.8%，呈現倍數上升，至國小六年級近視率已上升至70.6%，高三時期則來到87.2%。

近視從幼兒園階段就開始隨年齡快速攀升，台大兒童醫院小兒眼科主任蔡紫薰表示，台大醫院對台灣學童近視問題做非常多調查研究，發現大班到小一是會不會發展成近視的關鍵期，此時是近視率倍增、轉折最快的時候，非常多危險因子可以控制，家長如果關心或干預，對小朋友是否成為高度近視也有顯著差異。

視力表1.0並不代表沒有近視風險。蔡紫薰解釋，現在國際上有「近視前期」的觀念，即便孩子的視力1.0，但遠視儲備只剩下75度，代表就是快要近視的危險警訊，可能再過幾個月或者再過一年就會發生近視，可以趁此儘早介入做預防性治療、生活習慣調整。

▲臺大兒童醫院小兒眼科蔡紫薰主任（左）。（圖／國健署提供）

台大醫院眼科醫師侯鈞賀分享案例，小皓5歲在幼兒園檢測時視力正常，雙眼都是1.0，但因父母皆為中高度近視，仍帶他去眼科檢查。當時檢查顯示他有125度遠視，顯示眼睛仍保有一定的遠視儲備，屬於正常發育狀況，但因家族史，後續採定期追蹤。

小二暑假時，追蹤發現遠視儲備下降至75度，顯示眼軸增長加快、潛在近視風險升高。經與家長討論開始使用低濃度眼科藥物阿托品，每兩天點一次藥以延緩近視。經多年治療與追蹤，目前小皓已國三，檢查仍保有25度遠視，未發展成近視，也不需配戴眼鏡。

蔡紫薰提醒，現在小朋友最常發現容易產生近視風險行為，包含3C產品近距離使用太久、光線不足、缺乏戶外運動、睡眠時間不夠等，如果能及早調整，對小朋友的視力保健是會有很大的幫助。

國民健康署宣布114學年度啟動「學齡前兒童視力篩檢」試辦計畫，由專業眼科醫師進入參與試辦縣市的幼兒園，為大班兒童進行散瞳屈光度數檢查，第一年目標篩檢6萬名大班兒童，希望透過早期篩檢，搶在黃金關鍵期進行介入。