化療其實無法「治癒」癌症　醫：病人最好自己決定是否要做

▲化療其實無法治癒癌症，醫師認為應由病人自主決定是否進行。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／綜合報導

許多癌症病人在生命最後階段都經歷過化療，不少家屬會痛心問：「是不是化療害死我家人？」對此，土城醫院血液腫瘤科主任吳教恩在臉書分享，化療在晚期癌症中有不同定位，目的並非「治癒」，而是延緩惡化或緩解症狀，是否接受化療，最好由病人自己決定。

吳教恩在臉書粉專「腫瘤科吳教恩醫師」指出，化療在癌症醫學已有超過50年歷史，但民眾常有誤解。認為患者臨終前接受化療才導致死亡，其實化療從來不是追求「治癒」，而是以「緩和」、「姑息」為主要目的。

早年因缺乏標靶、免疫藥物，化療是少數能用的治癌手段，且對部分癌症如淋巴癌、生殖細胞瘤等效果顯著，但對多數晚期癌症，其實只能抑制腫瘤，難以完全痊癒，目標在於暫時控制病情、緩解疼痛或呼吸困難等症狀，進而提升生活品質，並爭取有限的存活時間。

吳教恩提到，根據早期資料，未治療的晚期肺癌或胰臟癌，平均存活僅約3至4個月，接受化療則能延長到6個月甚至一年，治癒率雖極低，但對部分病人來說，多出來的時間代表能夠處理最後心願，或與家人再多相處些日子。

對於化療，吳教恩認為，是否接受化療，最好由病人自主決定，選擇治療能獲得一些存活延長及症狀改善，但同時要承擔副作用；若選擇不治療，則要面對症狀惡化、生命快速終結的現實。

吳教恩也指出，近年隨著標靶、免疫治療出現，部分癌症的治癒機會增加至2到3成，相較過去幾乎為零已是大幅提升，但對於「治癒」這2字，大多數醫師仍保持謹慎，因為即使病情長期控制，5至10年後仍恐復發。

吳教恩強調，化療角色「控制非根治」，且透過藥物組合、治療技術進步，副作用已較以往減輕，最理想狀況是讓癌症逐漸成為可長期控制的慢性病，不再是病人短期內致命的原因。