1成兒童患ADHD僅1%完整治療　醫揭迷思：腦中像10個喇叭播放





▲三軍總醫院精神醫學部主治醫師李嵩濤。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

注意力不足過動症（ADHD）常被誤解為單純的「好動」或「不聽話」，醫師指出，ADHD其實是一種神經發展障礙，影響腦部的功能，在台灣約有9%的兒童受到影響，但僅有1.6%接受正式診斷，真正接受完整治療的比例更僅約1%，意味著許多孩子未能及時獲得支持，導致學習、人際及情緒發展受阻。

三軍總醫院精神醫學部主治醫師李嵩濤指出，ADHD是腦部前額葉及皮質下腦區，和腦部多個區域的局部和連結功能異常，造成不專心、組織計畫能力不佳、衝動、坐不住以及情緒和動作的控制失調。因多巴胺和正腎上腺素量相較於一般人偏低，無法有效篩選進入大腦中的訊息，造成注意力無法集中，也缺乏行為控制的能力，進而產生過動及衝動的症狀。

李嵩濤指出，ADHD的孩子不專注症狀，就有如腦中有十個喇叭大聲播放不同的音樂和頻道「他真的沒有辦法專心聽你在講什麼」，這樣的後果會導致執行功能障礙、記憶力不佳如忘記重要行程，分不清事情輕重緩急、沒辦法安排行程、時間管理不佳，也可能沒辦法規劃長期或大型任務。

有些家長也會認為注意力不足過動症「長大就會好」或「只是教養問題」，其實都是錯誤迷思。李嵩濤指出，小時候過動和衝動症狀最明顯，到青少年會漸漸減少，約有60%的孩子症狀會持續到成年時期，大多只剩下不專注的症狀，會持續造成生活困擾。

李嵩濤強調，帶孩子前來就診並不是否定能力，而是希望透過完整評估與理解，讓孩子少一些困難，多一些成功，開始相信自己也能辦得到。

李嵩濤分享他曾收治一名約30歲的警察，逮捕犯人追兇殺搶案的激烈案件可以專心處理，但平時工作真的太不專心，所以被職位調動轉到基層做一般工作，後續還發生巡邏都忘記帶鑰匙、忘記簽到，出包不斷的情況下來求診，才診斷確定是成人ADHD，且他自述小時候就評估診斷過ADHD，後續接受治療後，同事、主管都對他改觀，感覺彷彿變了一個人，工作狀況變好。

▲注意力不足過動症分為三種類型。（圖／翻攝自衛福部）

許多家長最擔心的問題之一，就是「吃藥會不會上癮」。李嵩濤特別澄清，臨床上常用的中樞神經興奮劑，在醫師處方的劑量下並不會造成依賴或成癮。相反地，規律治療能改善孩子的專注力與情緒控制，還能降低他們未來抽菸、飲酒或濫用毒品的風險。

李嵩濤解釋，藥物的作用就像「替孩子的大腦戴上一副眼鏡」，幫助他們把外界訊息看得更清楚、更有條理，可以讓孩子把專注力放在重要的事情上。研究顯示，藥物治療的有效率可達八至九成，若再搭配行為治療，效果更佳，能顯著提升孩子的學習與生活品質。

除了藥物，家長的角色也至關重要，透過集點獎勵制度、冷靜區（Time-out）、正向讚美等親職教育方式，能協助孩子累積正向經驗，改善親子互動。學校與社會資源亦是關鍵，包含老師調整教學的策略、必要時進行特教鑑定、輔導老師支持，以及必要時的社政與兒少保護合作，才能形成完整的支持網絡。