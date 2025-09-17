ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

她「聞不到咖啡香」竟是帕金森氏症　醫揭早期3個徵兆

▲嗅覺突然消失，可能是帕金森氏症的前兆。（示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

一名女子最近發現自己聞不到咖啡香，就醫檢查才發現是帕金森氏症的早期徵兆。醫師提醒，帕金森氏症不只是手抖，也可能嗅覺異常、長期便秘等，而且這些症狀很可能在手抖出現前好幾年就發生，因此容易被忽略。

博田醫院神經內科醫師陳琮華在醫院臉書發文指出，一位50歲女性患者因嗅覺喪失與夢境異常前來就診，她問到「我為什麼最近聞不到咖啡香」，檢查後竟發現是帕金森氏症的早期徵兆。

他進一步說明，很多人以為帕金森只會「手抖、動作慢」，但研究顯示嗅覺異常、睡眠行為異常以及長期便祕，這些其實可能在動作症狀出現前好幾年就先發生，因此容易被忽略。

陳琮華提醒，早期發現、早期治療，不僅能延緩疾病進展，也能大幅提升生活品質，若長期有嗅覺退化、睡覺行為異常、無故便祕的症狀，要及早檢查腦神經健康。

▲嗅覺影響可能比認知異常症狀更早出現。（示意圖／CFP）

重症醫師黃軒日前也於臉書分享，最新研究發現，阿茲海默症患者在記憶受損前，大腦嗅球與藍斑核之間的神經纖維會率先斷裂，且腦中的「清道夫」小膠質細胞竟會清除健康纖維，導致嗅覺受影響，甚至在認知異常等症狀出現前10年即有徵兆。

他說，日常生活中覺得花香變淡、食物沒味道，都要注意可能不只是鼻炎或老化，民眾在家中也能透過以下更簡單方式進行初步檢測。

●強烈刺激性氣味：如咖啡粉、蒜頭、洋蔥、芥末，若聞不到，可能是嗅覺喪失。

●芳香氣味：如香水、肥皂、檸檬皮，若感覺變淡或模糊 ，可能是嗅覺下降。

●日常食物氣味：如花生醬、香蕉、巧克力，若聞不出食物特有味道，可能是早期嗅覺異常。

黃軒提醒，民眾若發現嗅覺突然完全消失，或嗅覺下降持續超過2週未恢復，或嗅覺錯亂，或同時有記憶力減退與生活習慣改變等異常，均宜提高警覺，若年齡較長或有家族史，更應儘速尋求耳鼻喉科或神經內科評估。
 

關鍵字： 嗅覺 帕金森氏症 阿茲海默症

