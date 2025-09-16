全台首隻醫療輔助犬「歐巴」今天退休了　北榮護理師收養

▲北榮今天替歐巴舉行退休儀式。（圖／北榮提供）



記者趙于婷／台北報導

「歐巴」是全台灣第一隻駐點於醫院的輔助治療犬，已在台北榮總陪伴病人超過6年，是醫院裡最受歡迎的特別員工。隨著歐巴年齡增長，之前就預計在今年退休。北榮今天特地在院內替歐巴舉辦退休儀式，強調牠永遠是北榮的榮譽員工，醫院會持續陪伴牠過退休生活，而歐巴退休後，會由照顧牠的護理師繼續收養。

北榮大德病房於105年7月開始導入導盲犬轉職為「輔助治療犬」，並且以活動的形式，讓輔助治療犬進入大德病房，療癒病人及家屬。歐巴為全台第一隻駐點安寧團隊的輔助治療犬，於108年2月正式開始工作，同時參與團隊運作及服務，增加陪伴病人及家屬的時間與機動性，提供高品質的醫療服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「歐巴」剛上任時，院長還有送牠紅包加肉肉。（資料照／北榮提供）

歐巴的人氣滿滿，連前總統蔡英文都曾親自帶著牛肉乾去探望。北榮今天中正樓一樓大廳為歐巴舉行盛大退休儀式，現場總計有400到500人一同歡送歐巴。北榮院長陳威明表示，歐巴是全台第一隻醫療輔助犬今年10歲榮退，換算成人的年齡大概已經70歲了，牠在北榮服務6年，幫助非常多的病人，要退休了內心很不捨，但牠也有牠的退休生活。

陳威明說「我是愛狗成癡的人，今天歐巴退休我也掉眼淚」，以後歐巴生活上的照顧都會一起協助。他還透露，自己本來想認養歐巴，但護理師劉曉菁有更多時間陪牠，比我還更愛牠，「所以我沒有加入搶狗的行列」，醫院有一隻這樣的狗，讓醫院更有溫度。

北榮表示，在歐巴服務的這些日子裡，牠用溫暖的陪伴撫慰無數病人與家屬的心靈，北榮在2024年榮登《Newsweek》全球最佳醫院第218名，並在2025年進一步攀升至第208名，成為全台唯一連續兩年躋身全球250強的醫院，除了無數同仁的共同努力，歐巴的暖心陪伴，也是這份榮耀背後的重要助力之一。

▲▼「歐巴」有專屬的名牌與背心 。（圖／資料照）

▲前總統蔡英文曾經帶牛肉乾慰勞歐巴。（資料照／北榮提供）