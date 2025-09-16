全台3成兒少過重！恐讓身高「開高走低」　成長提前結束+胖到生病

▲林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科助理教授邱巧凡醫師（左）台灣精準兒童健康協會蘇本華理事長（右）宣導成長意識。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

很多家長關心孩子能不能長高，其實更需關注的是肥胖問題！專家示警，全台兒少過重及肥胖率破3成，而體重超標不僅可能導致性早熟，還會讓成長曲線「開高走低」，成長期高峰提早結束，更會讓慢性病提早上身。提醒家長要以紀錄掌握孩子成長，注意生長曲線、BMI數值、長高速率與是否有性早熟徵兆。

每年9月20日是「國際兒童成長意識日」（Growth Awareness Day），台灣精準兒童健康協會今（16）日舉辦《青春特攻隊任務筆記》發布記者會，提醒家長可利用結合生長知識教育與自我紀錄的工具筆記，協助孩子掌握長高與健康。

林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科醫師邱巧凡指出，許多因身高問題就醫的孩子，檢查發現骨齡明顯超前，主因往往就是肥胖。「回溯這些孩子多在低年級時就已過重卻未控制，後來演變成肥胖，但家長卻只關注身高是否有變化。」

常常說「小時候胖不是胖」其實不正確！邱巧凡說，「小時候胖，長大常常更胖，還會讓孩子來不及長高！」她進一步解釋，德國研究證實，肥胖孩子看似身高先衝刺，卻在 10 歲後開始落後，最終錯失正常的成長高峰。中國的研究亦顯示，BMI每增加一單位生長高峰將提早 0.6 至 0.7 歲。且肥胖除了限制身高，還會帶來三高、癌症風險、社交障礙與自信心不足等問題。





▲響應國際兒童成長意識日，《青春特攻隊任務筆記》首度發表，幫助孩子掌握長高主導權。（圖／記者洪巧藍攝）

邱巧凡提醒家長要以紀錄掌握孩子的成長，若發現生長曲線低於第3百分位、BMI 超過第 85 百分位、幼兒園至國小低年級期間每年成長少於4公分，或出現性早熟徵兆包含女童8歲前發育乳房、10 歲前初經來潮、男童9歲前睪丸變大等情況，務必及早就醫並對症治療。

台灣精準兒童健康協會蘇本華理事長指出，除了遺傳與少數疾病、過敏、用藥或荷爾蒙失調可能影響成長，「但後天環境才是長高的關鍵」她提醒現代孩子常見三大壞習慣「挑食、晚睡、運動不足」。如愛吃零食或偏食會造成營養失衡、課業繁重或沉迷 3C 導致晚睡、睡不好，再加上運動量不足都是阻礙成長的重要因素。

蘇本華也建議，孩子飲食應多攝取蛋白質、鈣質、維生素 D 及鋅、鐵等，幫助骨骼與肌肉發育；並配合生長激素於晚間10 點至 12 點的分泌高峰期，盡早入睡；此外，每週至少150 分鐘中等強度運動刺激生長板、增進骨骼強健。