近視雷射後還會再近視嗎？醫點出4大影響因素　25歲以下族群風險較高

常春月刊

進行近視雷射手術後，許多人最擔心的問題就是「會不會再度近視？」對此，眼科粘靖旻院長詳細分析這個大家最關心的術後問題，讓準備手術或已完成手術的人都能安心！

1、度數回退現象

近視雷射手術後確實可能出現「度數回退」的現象，這是因為角膜在癒合過程中會產生自然的修復反應，可能讓部分矯正效果逐漸減少。統計顯示，約有5-10%的患者在術後1-2年內會出現輕微的度數回退，通常在25-50度之間。這種回退在高度近視患者身上更為常見，特別是原本度數超過600度的朋友要特別注意！回退通常發生在術後前六個月，之後度數會趨於穩定。

2、角膜厚度與手術方式影響

不同的手術方式對度數回退的影響也不同！角膜厚度也是關鍵因素之一，如果術前角膜較薄或術後剩餘厚度不足，角膜的生物力學穩定性就會下降，增加度數回退的風險。

3、年齡與用眼習慣的影響

年齡是影響術後效果穩定性的重要因素！25歲以下的年輕患者因為眼軸仍可能繼續增長，近視度數本身就不夠穩定，術後出現度數變化的機率較高。相反地，30歲以上且度數穩定2年以上的患者，手術效果通常更為持久。術後的用眼習慣更是關鍵！長時間近距離用眼、不當的閱讀姿勢、過度使用3C產品等，都可能讓眼軸再次拉長，導致新的近視產生。這不是手術失敗，而是新形成的近視。

4、遺傳因素與眼軸變化

家族遺傳史對術後近視復發有顯著影響！如果父母雙方都是高度近視，子女即使接受雷射手術，日後再度近視的機率也會相對較高。這是因為遺傳因素會影響眼軸的穩定性和角膜的生物特性。

特別要注意的是，雷射手術只能矯正現有的度數，無法改變遺傳體質。如果術後眼軸因為各種因素繼續增長，就會產生新的近視度數，這與手術技術無關，而是眼球本身的生理變化。

預防與後續處理方式 降低術後近視復發風險

粘靖旻強調，近視雷射手術的成功率很高，大部分患者都能維持良好的視力效果！想要降低術後近視復發的風險，有幾個重要方法：首先是選擇合適的手術時機，建議度數穩定2年以上再考慮手術。術後要嚴格遵守醫師指示，按時點藥、定期回診檢查。如果真的出現輕微度數回退，通常可以考慮補強手術，但需要評估角膜厚度和整體眼部健康狀況。輕度回退（50度以內）很多人可以適應，不一定需要立即處理；如果術後度數變化超過100度或出現其他視覺異常，請立即回診檢查！定期追蹤是確保手術長期效果的重要關鍵。

