「健檢沒紅字」代表健康？　醫揭真相：很大誤解

記者陳俊宏／綜合報導

代謝科醫師陳潔雯表示，健康不是健檢報告「沒有紅字」，而是「狀態穩定」，像是醒來時精神飽滿，吃完飯不會忽然昏昏欲睡，這些感受才是日常健康的「真相」。

陳潔雯在臉書說，為什麼檢查報告沒有紅字，卻不代表你真的健康？「我的檢查報告都很正常啊，為什麼我還是覺得累？」這也是她常聽到的一句話，很多人會把「沒有紅字」當成「代表健康」，但這其實是一個很大的誤解。

陳潔雯指出，檢查數字其實是「落後指標」，體檢數字很重要，因為它能幫我們看到已經發生的問題，例如：

1、血糖升高→通常是高血糖狀態已經發展一段時間。

2、肝指數異常→通常代表脂肪肝或發炎已經存在。



3、膽固醇飆高→動脈硬化可能早就默默在進行。

陳潔雯表示，換句話說，當數字「紅字化」時，身體其實早已累積多年負擔；真正的「領先指標」是身體的訊號，在紅字出現之前，身體往往早就發出過很多訊號：

1、吃完飯總是昏昏欲睡。



2、睡再多還是覺得累。



3、容易焦躁、專注力下降。



4、明明沒有變胖，但腰圍卻慢慢加大。

陳潔雯提到，這些看似「小事」，其實就是代謝與荷爾蒙平衡的警訊，如果我們只等待檢查報告的紅字，等於是忽略了身體最即時的提醒。

陳潔雯提醒，健康不是「沒有紅字」，而是「狀態穩定」，真正的健康不只是數字漂亮，而是你能感覺到：

1、醒來的時候精神飽滿。



2、吃完飯後精力平穩，不會忽然昏昏欲睡。



3、遇到壓力時能調整，不會立刻失眠。



4、身體在日常活動中是輕盈而有力的。

這些感受才是日常健康的「真相」。

陳潔雯說，檢查報告是必要的，但它只是一種「照片」——拍下當下的結果；真正能預防問題的，是我們日常對身體訊號的敏銳度，所以下次拿到「沒有紅字」的報告時，不妨也問自己，「我的身體真的有在舒服運作嗎？」