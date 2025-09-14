女睡醒「身上多條抓痕」祭改喝符水　醫揪元凶：她完全不知道

▲患者睡醒發現身上有抓痕。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師陳榮堅分享，一名60幾歲的女性每次早上醒來，都會發現身體莫名出現抓痕，一開始只有幾條，後來抓痕卻越來越多，決定去廟裡祭改、喝符水；後來就醫檢查其實是膽結石引起的問題，原來有石頭掉進總膽管，但患者自己完全不知道。

陳榮堅在臉書說，家人問患者這些抓痕是怎麼回事，她也都說不知道是什麼時候被抓的；不只這樣，她還開始在講話時突然失去意識，話講到一半就突然斷片。

陳榮堅表示，一開始他們選擇去廟裡祭改、喝符水，但是症狀不但沒有改善，反而變得更嚴重；直到後來，家人發現她的臉色越變越黃，才想到要去醫院檢查。

陳榮堅指出，幫患者抽血檢查，發現她的肝指數非常高，正常的GOT、GPT應該在35以下，而她的指數高達300-400，黃疸指數也高到10左右（正常值不超過1.5）。

陳榮堅提到，看到這樣的結果，擔心最差的情況是肝衰竭，也有可能是肝癌、肝硬化或者是胰臟癌、膽管癌造成阻塞等；做進一步檢查後，發現其實是膽結石引起的問題，原來有石頭掉進總膽管，但患者自己完全不知道。

陳榮堅說，一般來說，總膽管如果被結石塞住時，很快就會出現發燒、肚子痛等症狀，病人會盡快就醫；然而，她的情況是結石只塞住一部分，導致肝臟是慢慢發炎，症狀不明顯，所以一開始沒有聯想到是疾病，而是選擇了民俗療法。

陳榮堅表示，患者一開始先接受胃鏡處理，想試著把石頭撈出來，但由於已經卡太久，且裡面大約有30-40顆結石，後來決定開微創手術；手術5天之後，她所有的指數都恢復到正常值。

陳榮堅指出，至於最初身上那些莫名的抓痕與混亂的意識，其實是肝功能異常導致：

肝指數、黃疸指數高→引起皮膚搔癢→不自覺抓癢時留下的抓痕

肝指數高時→導致代謝異常、毒素如阿摩尼亞累積→造成意識混亂

陳榮堅提到，尊重每個人的信仰，但身體出現異常時，有可能是一種求救訊號，還是要就醫檢查，找出真正的原因。