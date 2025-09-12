橘皮組織怎麼消除？　醫揭日常注意事項

▲橘皮組織令許多女人苦惱。（示意圖／AI製作）

文／常春月刊

根據統計指出，青春期之後，約有80％～90％的女性，都有程度不等的橘皮組織，橘皮組織在醫學上稱為蜂窩組織（cellulite），多半發生在臀部、臀腿交界處、大腿內外側、手臂蝴蝶袖處、腰部、腹部及乳房等，難以運動到的部位，這些部位脂肪過度堆積，加上皮膚彈性不佳，使皮膚組織的結構排列不平均，因而使得表面產生凹凸不平，如此不平滑的外觀，看起來就像與風乾的橘子皮一樣難看。

預防橘皮組織 運動、按摩、維持正常體重是關鍵

若要消除橘皮組織，該怎麼做才好？皮膚科醫師歐佳嵐說，橘皮組織是因為脂肪囤積而產生，因此，控制良好的體態是關鍵，應維持BMI標準值（18.5≦BMI＜24）及體脂肪率，男生正常體脂率約在14％～23％之間，女生則約在17％～27％之間，是預防橘皮組織最好的辦法；且盡量維持定量飲食及規律運動，否則橘皮組織很快會現形。

此外，健康的飲食習慣，絕對是擁有漂亮膚質及體態的主要原因，建議避免攝取過多的動物性脂肪，同時也應節制吃油炸物、速食、糕餅等垃圾食物；抽菸也是造成橘皮組織的潛在因子，建議應避免抽菸，而服用避孕藥中的女性荷爾蒙，也可能導致橘皮組織產生。

局部的按摩及拍打可以促進血液循環，建議準備一罐身體乳液，在洗澡完塗抹乳液時，按摩臀部或腿部產生橘皮的部位；平時也能拍打肥胖部位，有助血液循環。但歐佳嵐提醒，運用按摩及拍打的方法，剛開始效果較明顯，若要消除橘皮組織，還是得靠運動為關鍵。

藉由運動消耗熱量、燃燒脂肪，使肌膚緊緻，達到瘦身與曲線雕塑的效果，才是消除橘皮組織最根本作法。推薦的運動像是跑步、下肢運動、騎腳踏車、游泳等，都是不錯的選擇，能促進下肢血液循環，避免大腿、臀部囤積脂肪。

抽脂、溶脂來消除橘皮組織 須與醫師充分討論

消除橘皮組織最有效的方式，根本作法還是要回歸到持之以恆的運動，其他如局部按摩、拍打等方法，長期效果較不明顯，而超音波、電波拉皮等，目前仍效果不一，至於坊間常見的一些瘦身霜則成分不一，效果不明確且可能引起接觸性皮膚炎，使用上要特別小心。

若想藉著抽脂、溶脂來消除橘皮組織，歐佳嵐提醒，不是所有的人都適合，加上傳統抽脂手術也有可能造成皮下創傷，影響淋巴回流及纖維化，反而會惡化橘皮組織，建議抽脂前，應與醫師充分討論、詢問多方意見，才是上上之策。

