女減重30公斤竟耳悶耳鳴　醫揭真相：暴瘦引起「耳咽管開放症」

▲醫師提醒瘦身可能引起耳悶、耳鳴等聽力相關症狀。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／綜合報導

減重速度太快，竟可能影響聽力。一名年輕女子最近經常感到耳悶，講話時甚至聽得到回音，還伴隨耳鳴；就醫後，醫師懷疑是「耳咽管開放症」，追問下，發現她在短時間內減重高達30公斤，研判是體重驟減導致的後遺症。

耳鼻喉科醫師丁孟昌在Threads上分享此個案，他提到，患者一進診間便說，近來有耳悶與回音感，他立即懷疑是耳咽管開放症，並進一步詢問減重狀況，病人說這陣子體重下降30公斤，讓他當下非常驚訝，再問對方是否有使用減肥藥，結果患者坦承曾接受縮胃手術，才使體重出現如此巨幅變化，也解釋為何會出現耳部相關症狀。

丁孟昌指出，某些人在短時間內快速瘦身，連耳咽管周邊組織也一併消失，進而造成耳咽管功能失調，出現耳悶、耳鳴等症狀，甚至會聽到自己講話的回音。

針對治療方式，丁孟昌直言，最簡單的辦法便是增重，有助耳咽管附近的組織回填，而這名病人聽完後此建議後哈哈大笑，露出「這沒辦法」的神情，離開診間時仍面帶笑容，似乎願意與症狀和平共存。

丁孟昌分享此案例引來不少脆友回應，有人問這症狀該如何解決，他回應除了增重之外，也建議患者多補充水分，再觀察有無改善；另有人提到自己打完瘦瘦針出現類似症狀，於是再也不敢打，對此他則回應，這類藥物盛行後，感覺出現耳部症狀的患者變多，且因相關徵象與耳咽管阻塞類似，若未採內視鏡檢查，可能會誤診，民眾要注意。