凸肚、易累當心陷入「男性荷爾蒙下降」惡性循環　醫揭4招逆轉

記者洪巧藍／台北報導

男性荷爾蒙下降有警訊！醫師指出，如果出現代謝變差、體重下不來、經常疲累等情況要注意，根據健檢機構最新統計與臨床觀察，許多年輕男性在30歲出頭就已出現肥胖、血糖異常與代謝症候群等問題，進一步引發男性荷爾蒙（睪固酮）下降，甚至走入更大的健康惡性循環。

台北美兆診所副院長、家醫科醫師林美秀指出，男性荷爾蒙不只是性功能的指標，還牽動著男性的體能、自信、情緒穩定、抗壓能力與新陳代謝速度，所以如果當它悄悄下降，人生很多事就開始變得力不從心。

許多男性在身體出現變化時，第一個反應是「最近胖了一點」、「可能年紀大了」，但實際上，肥胖與代謝異常正是導致男性荷爾蒙下滑的關鍵元凶。林美秀解釋，脂肪本身會釋放發炎因子，抑制睪固酮分泌，更含有「芳香酶」，會把男性荷爾蒙轉化成女性荷爾蒙，導致像是「男性女乳症」這種令人困擾的副作用。

更重要的是，當男性荷爾蒙下降，肌肉量會減少，讓脂肪更容易囤積，形成「越胖→荷爾蒙越低→代謝越差→更胖」的惡性循環。

林美秀說明，睪固酮一旦下降，不僅讓人精神不濟、體力下滑，連職場表現、生活效率與自信心也會逐漸崩盤；接著因為情緒更容易陷入焦慮、憂鬱、不想活動，甚至失眠，最後靠暴飲暴食、熬夜來舒壓，結果只是讓荷爾蒙下降得更快。

根據美兆健康管理機構2015年至2024年健檢數據分析出的台灣十年健康趨勢，發現30歲以下男性健康數據早已亮起紅燈：

過重肥胖：長年超過6成有過重肥胖問題，十年平均值甚至高達68.7%。

空腹血糖異常：過去十年間，30歲以下男性近30%空腹血糖過高。

林美秀表示，這些代謝異常，不只預告糖尿病、高血壓等慢性病風險，也悄悄影響著男性荷爾蒙的下降速度。越早出現代謝異常，睪固酮耗損就越早、越快。

「男性荷爾蒙下降，是有機會可以逆轉的。」林美秀呼籲所有男性，特別是已有肥胖、代謝異常、疲勞、情緒低落者，務必從日常生活開始做出調整：

改變飲食習慣：減少食用精緻澱粉與過度加工品，控制糖分攝取，並提早晚餐時間。

增肌減脂運動：進行重量訓練、提升肌肉量，減少睪固酮轉化成女性荷爾蒙。

規律作息：充足睡眠與減壓，是讓荷爾蒙穩定的關鍵。

定期健檢：30歲起建議定期進行全身健康檢查，尤其也開始注意男性荷爾蒙檢測。