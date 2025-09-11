腸胃隱形殺手曝　醫：台灣成年人平均30-40%帶菌

▲醫師說，大多數感染者沒有明顯症狀，但細菌長期存在會引起胃黏膜慢性發炎。（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

肝膽腸胃科醫師謝文斌提醒，「幽門螺旋桿菌」是你需要知道的腸胃隱形殺手，台灣的盛行率隨年齡增加，成年人平均約30-40%帶菌，在老年族群更可達50-60%，細菌長期存在會引起胃黏膜慢性發炎，可能導致胃潰瘍、胃癌等。

謝文斌在臉書說，身為肝膽腸胃科醫師，幾乎每一節門診都要幫1、2位病人，處理胃幽門螺旋桿菌感染的問題，以他在台北市大同區的行醫經驗，老年人口比例的確偏高。

謝文斌表示，幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori）是一種寄生在胃黏膜的細菌，常透過口口相傳、飲食或共用餐具而感染；台灣的盛行率隨年齡增加，成年人平均約30-40%帶菌，在老年族群更可達50-60%。

謝文斌指出，大多數感染者沒有明顯症狀，但細菌長期存在會引起胃黏膜慢性發炎，可能導致胃潰瘍、十二指腸潰瘍、慢性胃炎、萎縮性胃炎、胃癌、胃黏膜相關淋巴瘤（MALT lymphoma）。

謝文斌提到，診斷方式包括：

1、呼氣試驗（UBT）：簡單、非侵入性



2、糞便抗原檢測



3、胃鏡下快速尿素酶試驗或病理切片

謝文斌說，幽門螺旋桿菌一旦確診，醫師會依病人狀況，選擇三合一或四合一根除療法（常見組合為PPI抑酸劑+2到3種抗生素），治療10-14天，治療後需再檢查，確認是否成功根除。

謝文斌提醒，不論是否有症狀，若有潰瘍或高風險家族史（如胃癌家族），務必檢查並接受治療，守護腸胃健康，從認識幽門螺旋桿菌開始！