蔡依林9點半就寢　醫揭「最佳入睡時間」

失眠,睡覺,賴床。（圖／記者李佳蓉攝）

▲你都幾點上床睡覺呢？（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

天后蔡依林一句「9點半上床睡覺」，引夜貓族自發性早睡運動，讓不少人笑虧，她比醫生說話還有用。對此，減重專科暨家醫科醫師李唐越引述國外研究結果顯示，晚上10時至11時睡覺，對心血管健康最有利。

蔡依林在自己的Podcast節目透露，調整作息早睡後，身體狀況改善得很明顯，「有差，真的有差！我是今年因為去美國回來時差，不得不9點睡，連續兩天起來，我超漂亮！我才震驚原來我是適合更早睡。」

蔡依林的一席話，引起許多人紛紛喊話，要效法Jolin的「蔡依林標準時間」作息。不少網友直呼，Jolin根本是「大人界巧虎」，比醫生說話還有用。

對此，李唐越引述《European Heart Journal – Digital Health》期刊，其中一項超過8.8萬名受試者的英國研究發現，晚間10時至11時睡覺者，罹患心血管疾病風險最低；若是深夜11時至凌晨0時才睡，風險上升12%；而超過午夜就寢者，風險更提高25%。

研究顯示，晚上10時至11時入睡，對心血管健康最有利。李唐越表示，給自己一些彈性，反而有助於放鬆入睡。

