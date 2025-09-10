4歲孩「臭乳呆」要注意　語言治療師：4注音符號發音遊戲預防

▲帶入「ㄎ」的音學恐龍叫聲。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

兒童在語音發展的過程中，都會經歷口齒不清的時期，亦即台語俗稱的「臭乳呆」，而大部分隨著年齡增長，語音清晰度就會逐漸增加；台中榮總埔里分院表示，若孩子到四歲還是有口齒不清的情形，家長務必尋求專業語言治療師的評估與治療。

中榮埔里分院語言治療師莊金貴說明，說話看似輕而易舉，實際上是一連串複雜的口腔協調動作：氣流先從肺部升上、震動聲帶發出聲音，再透過嘴唇、舌頭、牙齒、牙齦、硬顎和軟顎等構音器官的碰觸，同時使用摩擦、成阻、送氣與否

、鼻音與否等不同發音方法，才能發出各種語音來。

莊金貴解釋，如果在發音過程中發生錯誤，就會發生說話「臭乳呆」的情形，兒童因肌肉的協調需要大量的練習，語音發展才能繼而成熟；依照正常進度，兩歲幼兒的話語有一半可以被非照顧者理解，三歲可以有75%的話語被理解，四歲時別人就可以完全聽懂孩子在說什麼。

▲紙片折成小飛機放手上，帶入「ㄆ」的音將小飛機吹出去，比賽誰吹得遠。

針對四歲兒童仍發出錯誤的語音，語言治療師會予以評估，並使用特殊的治療技巧誘發正確的目標音，並衛教家長陪伴其居家練習方式，以將正確音的發音習慣穩定在日常對話中；莊金貴提醒在嬰幼兒時期，就可以做預防性的介入，利用好玩的遊戲建立語音系統，範例如下：

1、紙片折成小飛機放手上，帶入「ㄆ」的音將小飛機吹出去，比賽誰吹得遠(圖1)；2、帶入「ㄎ」的音學恐龍叫聲(圖2)；3、搭肩膀做火車，火車啟動發出氣洽氣洽聲，帶入「ㄑ」的音；4、吸管剪一小截，放在舌尖吐出去，帶入「ㄊ」的音。