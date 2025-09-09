羅一鈞接署長「洗衣服」又成話題　被問終生大事笑稱：爸媽已死心

▲衛福部次長莊人祥把疾管署長的棒子交給羅一鈞，衛福部長石崇良監交。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

「國民女婿」羅一鈞今（9）日正式升任衛福部疾管署長，他的父母特別從花蓮北上觀禮，羅一鈞受訪感謝父母對他「沒有做醫生，跑來政府當官員」的全力支持；而「羅一鈞忙到沒時間洗衣服」也再次成為典禮中話題。會後媒體問及外界關心羅一鈞終生大事讓他一度語塞，尷尬笑稱「沒有任何進度，現在以公務為重，爸爸媽媽大概也死心了。」

疾管署長莊人祥升任衛福部次長，疾管署長一職由羅一鈞接任，疾管署今日舉辦卸任、新任署長交接暨宣誓典禮，在衛福部長石崇良親自監交下，羅一鈞從莊人祥手中接下疾管署長印信。石崇良致詞時表示，兩位前後任疾管署長大家都不陌生，新冠疫情期間作為「防疫五月天」每天陪伴大家度過艱困的日子。

石崇良首先感謝莊人祥貢獻，擔任署長以來積極提升國家防疫計畫、優化疫苗政策，也強調莊人祥是第一代的大數據專家，新冠疫情期間肩負許多數據分析和預測工作，大家每天都要等他數據出爐才能散會回家睡覺；往後更要借重他對內跨單位、對外跨部會的協調重任。

再提到羅一鈞，石崇良先是開玩笑說今天「如果沒有限制這個入場人數，恐怕需要去借大巨蛋！」還笑稱羅一鈞懇辭各界花籃賀禮「因為不這樣做會有太多的花送來，讓整個疾管署大樓空氣品質惡化。」引發在場參與者一陣大笑。

▲疾管署長交接羅一鈞宣讀誓詞。（圖／疾管署提供）

石崇良說，羅一鈞學經歷俱佳，曾參與多項重要疫情調查，並率領防疫醫師團隊投入國內H7N9流感、狂犬病、登革熱等疫情防治，新冠疫情期間更擔任指揮中心醫療應變組副組長積極推動各項醫療應變措施；每當發生重要新聞事件、或者疫情變化時會用簡單易懂說明讓社會安心，是政府最好的發言人，從105年擔任副署長至今「十年磨一劍」今天升任署長實至名歸。

羅一鈞的爸爸媽媽今日前來觀禮，石崇良致詞前特別感謝兩位，還開玩笑說「可能以後衣服又要羅媽媽多幫忙」，調侃起新冠疫情期間羅一鈞忙到沒時間洗衣服的往事。

羅一鈞致詞時也感謝家人力挺，艱困防疫期間經常是個「三過家門而不入」的兒子，爸媽只能天天在電視上看到自己，而三年前洗衣服都成問題的新聞，最後讓爸爸默默買了一台洗脫烘三合一洗衣機，所以現在洗衣服不需要拜託媽媽，不然他就是真的是個很不孝順的兒子。

▲羅一鈞接任疾管署長，傳染病防治醫療網等專家前輩都到場參與。（圖／疾管署提供）

羅一鈞受訪提到感謝感謝父母親全力支持他進入公職，特別是「醫生這個工作沒有沒有做，跑來政府當官員這件事情，其實一開始是需要獲得父母親的支持」。擔任署長之後，希望防疫團隊都得到家人的認同與支持，也希望任內盡力留住防疫團隊同仁的心、進用更多的人才，讓防疫團隊能夠一棒接一棒、繼續薪火相傳，把所有防疫的經驗傳承下去。

媒體最後問及羅一鈞終身大事，他先是一陣語塞，接著笑說「終身大事目前沒有任何的進度，現在還是以公務為重，那爸爸媽媽他們大概也死心了，所以沒有什麼可以跟大家更新的部分。」羅一鈞強調，照顧好家人然後照顧好自己，就是對父母親最大的孝順，所以在公務之餘，會盡量多抽空去陪他們，讓他們能夠安心，不要總是只能在電視上看到他。