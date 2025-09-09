羅一鈞當疾管署長首重「人才培育」　將送防疫醫師赴非洲考察

▲羅一鈞接任疾管署長宣誓。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署長由副署長羅一鈞升任，今（9）日舉辦卸任、新任署長交接暨宣誓典禮，羅一鈞表示，國家一路以來的養成讓他「小雞終於成為母雞」，他深知人才培育是防疫重要根本，自己過去曾被派去非洲奈及利亞考察伊波拉疫情，回來後脫胎換骨，他上任第一件事情規劃讓今年新進防疫醫師到非洲考察。

疾管署長莊人祥升任衛福部次長，疾管署長一職由羅一鈞接任，疾管署今日舉辦卸任、新任署長交接暨宣誓典禮，在衛福部長石崇良親自監交下，羅一鈞從莊人祥手中接下疾管署長印信。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞致詞表示，疾管署可以發揮強大戰力，除了好的領導、強力團隊之外，更要仰賴各個專家、醫事組織的建言，不管支持性建言或者針砭性建言，都讓防疫團隊持續修正與前進；也感謝衛福部各司署長官、衛生局夥伴，防疫團隊不能單打獨鬥，要靠很多協力夥伴，包含第一線執行防疫業務的長官、防疫尖兵，沒有這些團隊，中央制定的政策無法被貫徹執行。

羅一鈞表示，自己有幸接任疾管署長，很感謝台大副校長張上淳、前疾管署長郭旭崧，兩位貴人分別推薦他以及與他懇談，讓他來到疾管署，一待就是17年。

羅一鈞深深感謝國家一路以來對他栽培，「小雞終於被養成母雞！」他分享，從更早以前國家創辦第一屆外交替代役，到非洲這個奇怪但是也很有趣、充滿傳染病的環境，讓他立志要做傳染病相關的工作。

羅一鈞說，自己原本想做一般的感染科醫師，又在台大醫院經歷很多疑難雜症、看到台灣的藥癮愛滋疫情，在愛滋病房中有很多文化背景不同的感染者，過程中體認在下游救治病人無法解決所有的醫療問題，想要從上游來設法避免傳染病發生，才能幫助下游醫療團隊減輕負荷，後來就在張上淳推薦之下進入疾管局，後續再到美國受訓。

▲疾管署長交接。（圖／疾管署提供）

羅一鈞說自己現在47歲，距離退休還有17年，處於公職生涯的中位點，一路養成讓他感謝、也發現人才培育是防疫重要根本，所以希望任內最重要就是能做到晉用、留住更多防疫人才，不僅是疾管署，還包含地方衛生局防疫團隊、醫院感染控制團隊，必須有這些團隊耕耘維繫，才能把經驗傳承下去，未來17年會兢兢業業往這方向努力。

羅一鈞說，他上任第一件事情就是要讓新進防疫醫師、同仁要有更好的培育方式，目前初步規劃今年新進3位防疫醫師，下半年可以到非洲某個地方去考察疫情。他笑稱，自己也是被郭旭崧送去奈及利亞做伊波拉疫情考察，回來後就脫胎換骨，所以希望防疫醫師都有這樣的歷練機會。

石崇良致詞時指出，感謝莊人祥自112年就任疾管署署長以來，督導疾管署推動多項前瞻且具體的防疫政策，包括興建國家級防疫中心、啟動國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫、推動健康台灣國家疫苗產業政策、強化流感與COVID-19疫苗接種策略等各項作為，展現防疫工作的高度整合與全面性，莊人祥現榮升衛生福利部常務次長，肩負更繁重的使命，相信他仍會為全民福祉全力以赴。

石崇良進一步說明，羅一鈞學經歷俱佳，曾參與多項重要疫情調查，並率領防疫醫師團隊投入國內H7N9流感、狂犬病、登革熱等疫情防治，新冠疫情期間更擔任指揮中心醫療應變組副組長職務，積極推動各項醫療應變措施，並於記者會負責說明重要防疫議題及澄清不實訊息，化解社會疑慮並安定民心，對大眾溝通與傳染病防治均有豐厚經驗。他期許在羅一鈞的領導下，疾管署除落實並精進防疫工作外，更可與大眾及媒體建立強大的溝通與信賴關係。