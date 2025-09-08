高雄登革熱群聚累計12例　羅一鈞親赴視察：疫情控制關鍵期

▲疾管署羅一鈞代理署長至高雄市視察登革熱防治工作。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

近日高雄市發生本土登革熱群聚疫情，迄今累計12例個案。明日即將接任疾管署長的羅一鈞今南下高雄視察。他表示，目前為高雄市登革熱疫情控制的關鍵期，近6日無新增病例，疾管署將持續協調中央部會督導轄管場域加強落實環境維護管理。

羅一鈞南下後先前往三民區國家住宅與都市更新中心興建的「本和安居」社會住宅工地，實地視察環境整頓及登革熱防治作業情形，隨後拜會高雄市陳其邁市長，就登革熱疫情防治策略交換意見及提供建議。

羅一鈞指出，目前為高雄市本土群聚仍維持累計12例，分別是鼓山區10例，三民區2例，截至9月7日，近6日無新增病例，疾管署高屏區管制中心同仁將持續加強高雄市疫情熱區巡察，中央及地方共同合作，控制登革熱疫情。

羅一鈞呼籲，現仍為登革熱流行季節，各地氣溫偏高且間歇降雨，氣候條件適合病媒蚊生長，而登革熱的流行與居家內外環境狀況息息相關，只要環境中沒有孳生源，就不會有登革熱，民眾務必落實積水容器「巡、倒、清、刷」，清除家戶內外、工作場域等地孳生源。

疾管署提醒，進行戶外活動時，務必做好防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，另登革熱病患居家仍須留意防蚊，並特別留意是否出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等登革熱重症警示徵象。