中元節後睡不安穩！4種「扶陽食物」不怕換季不適

▲▼中元後,食物,扶陽。（圖／photoAC）

▲中元後吃對食物，抗疲勞顧睡眠。（圖／取自photoAC，下同）

記者楊智雯／綜合報導

中元節一過，天氣開始轉涼，常感覺精神不濟手腳發冷，晚上睡眠也不如以往安穩，這是典型的「換季不適」，夏季陽氣浮於外、能量消耗大，進入秋天後若沒有及時調養，就容易疲倦乏力、腸胃不適，甚至皮膚乾燥，《搜狐網》提到從傳統養生角度來看，此時飲食重點在「扶陽養收」，也就是適度補養陽氣，幫助身體平穩過渡到秋冬。

首先推薦的食材是山藥：性平味甘、不冷不燥能健脾調氣幫助消化，還能潤肺固腎，非常適合腸胃容易出狀況的人。《藥品化義》也提到山藥「溫補而不峻，微香不燥」，對於換季時容易疲勞或皮膚乾燥的人格外適合，無論是蒸熟單吃，或與大米一同煮成山藥粥，都能滋補又暖胃，是夏秋交替最溫和的養生食材。

▲▼中元後,食物,扶陽。（圖／photoAC）

第二是桂圓，桂圓果肉味甘性溫，有補益心脾、養血安神的功效。夏天出汗多，許多人會感覺氣血不足，入秋後又常伴隨淺眠、注意力難集中，此時吃些桂圓正好能補血益氣，幫助安神養心，桂圓可以直接吃，也能搭配紅棗煮成桂圓紅棗茶，香甜暖潤，早晚喝一杯，對改善睡眠和穩定情緒很有幫助。

▲▼中元後,食物,扶陽。（圖／photoAC）

第三道食材是韭菜花，它是韭菜的花，帶有特殊辛香，性溫味辛能健脾開胃、行氣散瘀。換季時不少人會感覺胃口差或腸胃脹氣，這時少量加入韭花入菜，能讓脾胃「醒一醒」，無論是拌豆腐、拌麵或炒肉時加一點，都能提香開胃，但要注意韭花偏溫，不宜過量，每餐只要少許即可達到調理效果。

▲▼中元後,食物,扶陽。（圖／photoAC）

第四道食材是核桃，核桃性溫味甘，能補腎養氣、潤肺抗燥，對秋天常見的咳嗽、皮膚乾癢特別有幫助，《開寶本草》記載「食之令人肥健」，指的是核桃能補精調氣、增加元氣，每天吃2～3顆生核桃，或打碎與米一起煮成核桃粥，既能溫腎固本，又能潤肺養顏，老少皆宜。

