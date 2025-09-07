預防重訓痠痛！中醫推2穴道緩解　痛逾3天恐拉傷

▲重訓後常見會有不適延遲性肌肉痠痛（DOMS），示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

避免肌肉流失得靠重量訓練，然而重訓後常見會有不適延遲性肌肉痠痛（DOMS），中醫師指出，緩解痠痛除了拉筋、熱敷，也可以做穴道按摩，包含足部的豐隆穴、血海穴，有助於放鬆小腿肌群、改善膝蓋疼痛，但也提醒，如果痠痛超過了三天，還沒有自行痊癒，很有可能是已經造成扭傷、拉傷，必須尋求專業醫師治療。

馬光中醫診所中醫師魏僑表示，因為輕鬆又不用出門的方便性，近年來許多人喜愛「超慢跑」，但是超慢跑屬於「心肺有氧」無法取代所有運動，但如果想要達到抗老化、顧關節、甚至是減重的效果，就必須得是「重量訓練」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏僑指出，重量訓練就是用重量及阻力來訓練肌肉，這個重量可以是：啞鈴、槓鈴；也可以是健身房器材（滑輪、腿推機等）；甚至可以是自己的身體（像伏地挺身、深蹲等等）。透過讓肌肉「出力」對抗重量的方式，來達到強壯與雕塑身體的目的。

提到重訓完最常見的不適，魏僑提到「延遲性肌肉痠痛（DOMS）」，也就是當天做完神清氣爽，覺得自己年輕好幾歲，但在訓練後的 24～72 小時，痠痛感就會鋪天蓋地的襲來。這是因為重訓時肌肉會受到細微的損傷及微小撕裂傷，聽起來很可怕，但就是這個損傷，才會讓身體就會進行修復。至於想要緩解痠痛，可以靠2處穴道按摩來養生、消除疲勞。

豐隆穴

豐隆穴的正下方，就是脛前肌。這條肌肉在小腿的前側，跟腳板往上勾的動作有關，很多人痠在這裡卻不知道怎麼放鬆。局部點按豐隆穴15-20秒，除了放鬆小腿肌群，也有利濕、化痰的功效喔！

血海穴

血海是脾經的穴道，其位置在膝蓋內上靠近大腿的位置，也就是股內側肌的地方。一般健身經常會練腿，無論是深蹲或是腿推，最有感的地方就是大腿前側最大塊、最強壯的肌肉—股四頭肌。股四頭肌顧名思義，它是由四條肌肉組成，股內側肌就是其中一條。股內側肌用來幫助膝蓋骨（髕骨）的穩定，避免臏骨外翻。這條肌肉失能，會造成大腿內側疼痛、或是膝蓋痛，局部點按血海穴15-20秒，除了可以治療膝蓋疼痛，也有治療女性月經不調的效果。

▲如何預防重訓痠痛。（圖／馬光中醫提供）

魏僑指出，正常的延遲性肌肉疼痛DOMS大概會持續三天，因此假設痠痛超過了三天，還沒有自行痊癒，或是重訓的當下出力就已經在疼痛，那有很有可能是已經造成扭傷、拉傷，請一定要找醫師或是相關專業人員治療。如果放任不管，拉傷很有可能讓肌肉形成疤痕組織，而造成後續肌肉僵硬、延展性變差等等問題，除了疼痛以外，該部位也更容易受傷，形成慢性疼痛的惡性循環。